Tractoare, răsaduri şi… plăcinte

UN TÂRG DIN CE ÎN CE MAI MARE. Ajuns la ediţia a 19-a, cel mai mare târg agricol regional, Expoagroutil, reuneşte 105 firme, reprezentante a 256 de branduri de profil. „Am vrut să închidem cercul şi să le oferim fermierilor locali o soluţie completă: utilaje, finanţare şi cercetare”, spune directorul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, Ion Dănuţ Jugănaru, organizatorul manifestării expoziţionale, în colaborare cu Direcţia Agricolă a judeţului Constanţa. „Suprafaţa de expunere a crescut cu 500 metri pătraţi, la 4.150 mp. La exterior, suprafaţa a crescut cu 10%. La interior, târgul este cu 50% mai mare, datorită numărului mare de producători bio, din industria alimentară şi cea de vinificaţie”, mai spune Jugănaru.

UTILAJE PENTRU MICII FERMIERI. De departe, cele mai spectaculoase exponate sunt tractoarele mamut de ultimă generaţie, cu motoare uriaşe, dar şi preţuri pe măsură. Din fericire, achiziţia unui tractor este posibilă pe mai multe căi şi, spre deosebire de limuzine şi „gipane”, are şanse mari să poată fi inclusă într-un proiect cu finanţare europeană. „Faţă de anii trecuţi, am observat că firmele au adus şi utilaje mici, pentru exploataţii agricole sub 150 - 200 hectare. Sunt şi mai multe utilaje pentru sectorul vinicol, care se dezvoltă puternic. În prezent, după ultimele verificări, 65% dintre fermierii constănţeni folosesc utilaje moderne, ceea ce înseamnă că fondurile europene şi-au făcut datoria. În acest an, dacă vremea ţine cu agricultura, judeţul Constanţa poate asigura recoltatul optim al tuturor culturilor”, a declarat directorul Direcţiei Agricole Constanţa, Paraschiva Demirel. Dintre fermierii prezenţi la târg, cei mai mulţi sunt interesaţi de retehnologizare, dar spun că situaţia nu este încă „ideală”. „Mă interesează un tractor american, de circa 40.000 euro. Faţă de utilajele vechi, este ca şi cum ai compara un Mercedes cu o Dacia. Totuşi, întâmpinăm probleme financiare, mai ales din cauza taxării inverse la cereale - aşteptăm să ne luăm banii!. În al doilea rând, asocierea fermierilor şi folosirea la comun a utilajelor, o practică des întâlnită în Vest, nu are şanse prea mari aici, din lipsă de încredere”, a declarat un fermier din nordul judeţului Constanţa, care are în exploataţie 260 hectare.

PLĂCINTA DOBROGEANĂ, LA LOC DE CINSTE. În cadrul salonului de produse tradiţionale, din hotelul Perla, oferta expozanţilor este variată şi „gustoasă”. De la plăcinta dobrogeană şi şunca ardelenească, până la vinul spumos moldovenesc, constănţenii, hotelierii şi managerii de restaurante au ce alege. Nu lipsesc nici produsele cosmetice şi de igienă personală „eco”. Dacă vreţi un săpun cu portocale şi scorţişoară, aici îl veţi găsi. Expoagroutil poate fi vizitat între orele 10:00 şi 18:00, excepţie făcând ultima zi, 11 iunie, când programul se încheie la ora 13:00. Locaţia este cea obişnuită - parcarea din spatele Aqua Magic, în Mamaia.