Tractorist în comă după un accident

Un bărbat de 62 de ani se zbate între viață și moarte, după ce a fost rănit grav într-un teribil accident rutier petrecut vineri dimineață, pe Drumul Județean 226, în apropierea localității Cogealac. Totul s-a întâmplat din cauza unei clipe de neatenție... Potrivit anchetatorilor, Nicolae Tudor, de 62 de ani, a condus un tractor pe DJ 226, dinspre comuna Tariverde către Cogealac. La un moment dat, acesta a încercat să depășească o căruță, fără să se asigure și fără să realizeze că un Volkswagen Passat efectua aceeași manevră. În clipele următoare, Volkswagen-ul a intrat în coliziune cu utilajul agricol, după care a ieșit în decor. În urma impactului, Nicolae Tudor a fost proiectat pe carosabil și a suferit răni grave. Martorii au sunat la 112, iar la locul accidentului au ajuns polițiștii de la Rutieră și două ambulanțe. Tractoristul și o pasageră din Volkswagen au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. „Veneam dinspre Tariverde și mă duceam la Cogealac. Eram în mașină cu trei prieteni. Tractorul și căruța circulau în fața mea. M-am angajat în depășire și, la un moment dat, cel cu tractorul mi-a tăiat calea. Am tras de volan, am frânat, dar nu am putut să evit impactul și l-am lovit în roata din spate“, a declarat șoferul Volkswagen-ului, Ionuț Ciprian Olea, de 25 de ani, care are permis de numai două săptămâni. Amicii acestuia spun că au trecut prin clipe de coșmar... „Prietenul meu a reușit să stăpânească mașina. A tras imediat stânga de volan. Dacă nu făcea acest lucru, poate se întâmpla mai rău. Bine că nu ne-am răsturnat. Au fost cinci secunde de spaimă cumplită!“, a declarat Ionuț Bălău. Polițiștii l-au testat pe șoferul Volkswagen-ului cu aparatul Drager și au constatat că acesta nu se afla sub influența alcoolului.