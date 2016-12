Tradiția merge mai departe la Crosul de 1 Decembrie

Peste 200 de iubitori ai sportului au înfruntat, ieri, frigul și au participat la a 15-a ediţie a tradiţionalului Cros de 1 decembrie, organizat de Liceul Internaţional de Informatică Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Asociația Județeană de Atletism Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa și Școala Gimnazială „Spectrum” Constanţa, în parteneriat cu Consiliului Județean Constanța, Primăria Municipiului Constanţa, Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, Poliţia Rutieră Constanţa și Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța, sub deviza „Aleargă pentru sănătatea ta, aleargă pentru România!”

La start au fost prezente numeroase personalități ale orașului, printre care subprefectul Levent Accoium, Elena Frîncu, membru în Comitetul Executiv al COSR, Claudiu Teliceanu, directorul DJST Constanţa, Mustafa Bedir, directorul Liceului Internațional de Informatică și Andrei Szemerjai, directorul LPS „Nicolae Rotaru” Constanța. Participanții au plecat din fața statuii Victoria, din Parcul Prefecturii au alergat pe traseul str. Traian - Bd-ul Ferdinand - str. Mircea cel Bătrân - Bd-ul Mamaia - Bd-ul Tomis, iar primul concurent a sosit după doar zece minute. Întrecerea băieților a fost câștigată de Cristian Bornaz, urmat de Sabin Vasile și Daniel Antonaru. „Acest cros reprezintă deja o tradiție și am venit de fiecare dată în ultimii cinci ani. Din păcate a fost destul de frig, iar acest lucru a făcut să fie mai puțini participanți decât în anii trecuți. A fost o cursă frumoasă, mai ales că nu mă așteptam să câștig”, a declarat câștigătorul. În întrecerea fetelor, prima a sosit Andreea Timofei, urmată de Nicoleta Zăvelcă și Diana Pivniceru. „Mă simt foarte bine, chiar dacă am venit la cros direct din sala de forță. A fost un pic mai frig, dar mă bucur că am câștigat”, a spus Timofei, care este atletă de performanță și deține titlul balcanic în proba de 400 de metri.

PREMII PENTRU TOȚI PARTICIPANȚII

Toți cei care au încheiat cursa au primit tricouri și diplome din partea organizatorilor, iar primii trei clasați la fete și băieții au fost recompensați cu premii în bani. Astfel, învingătorii au luat câte 150 de lei, ocupanții locului secund câte 100 de lei, iar cei de pe poziția a treia câte 75 de lei. „Este un moment de bucurie, pentru că, dincolo de greutățile vieții, iubitorii de sport își dau mâna și sunt prezenți la astfel de competiții. Ei demonstrează astfel că o fac din pasiune și fair-play. Tradiția merge mai departe și sunt convins că vom sărbători împreună și a 20-a ediție”, a explicat directorul DJST Constanța, Claudiu Teliceanu.