Tradiţia merge mai departe la Crosul „Ziua Olimpică“

Aproape 400 de iubitori ai sportului au luat startul, sâmbătă, la Constanţa, la a 26-a ediţie a Crosului „Ziua Olimpică”, competiţie organizată de DJST Constanţa, Maritimo Shopping Center, Academia Olimpică Română - Filiala Constanţa, COSR şi Asociaţia Judeţeană de Atletism Constanţa, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa, Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Constanţa, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean. Participanţii s-au strâns în faţa Sălii Sporturilor, unde au ascultat mesajul transmis de Comitetul Olimpic Internaţional, prin intermediul lui Gheorghe Burlacu, reprezentantul COSR, dar şi al foştilor mari sportivi ai Constanţei, Elena Frîncu şi Ilie Floroiu.

„Constanţa este altceva şi demonstrăm încă o dată acest lucru. Mă bucur că, la a 26-a ediţie, colegii mei arată că au învăţat lecţia olimpică şi duc mai departe această tradiţie. Alergaţi pentru voi”, a spus Elena Frîncu. „În acest an, se împlinesc 35 de ani de când am stabilit cele două recorduri naţionale, la 5.000 de metri şi la 10.000 de metri, şi vă aştept pe toţi pe 19 iulie, pe stadionul „Farul“, să alergăm împreună la o cursă demonstrativă”, a adăugat Ilie Floroiu. După startul dat de directorul executiv al DJST, Claudiu Teliceanu, alergătorii au plecat pe o distanţă de 5,2 km, pe traseul Sala Sporturilor - b-dul Tomis (până la intrarea în municipiul Constanţa, la vapor) - parcare Maritimo Shopping Center (intrarea pe la primul sens giratoriu). Primul a încheiat cursa, după un sfert de oră, fostul atlet Bogdan Ofiţeru, în timp ce, în întrecerea feminină, a terminat în frunte Alina Rîpanu, fostă participantă la Jocurile Olimpice. „A fost o cursă frumoasă, iar căldura nu m-a deranjat, pentru că mă antrenez în astfel de condiţii. Este păcat însă că nu am avut adversari mai puternici şi sunt dezamăgit că din ce în ce mai puţină lume alege să facă mişcare”, a declarat Ofiţeru. „Mă bucur că am luat startul la această competiţie şi îi felicit pe organizatori, dar în primul rând îi felicit pe participanţi”, a completat Rîpanu. Clasament final: masculin - 1. Bogdan Ofiţeru. 2. Claudiu Marcu. 3. Cristi Bornez; feminin - 1. Alina Rîpanu, 2. Diana Pivniceru, 3. Raluca Iorga.

MULTE PREMII ŞI SURPRIZE. Organizatorii au acordat tuturor participanţilor tricouri cu însemnele olimpice, dar şi ale principalilor sponsori, Maritimo Shopping Center şi McDonalds, precum şi numeroase premii constând în biciclete, bărci pneumatice, plăci de surf, skateboard-uri, vouchere şi bilete la film. Totodată, au fost premiaţi cel mai tânăr participant - Daniel Opriţa (4 ani), cea mai tânără participantă - Ingrid Hîrbu (3 ani), cel mai vârstnic participant - Emil Sufleţel (79 de ani), cea mai vârstnică participantă - Veronica Negreanu (83 de ani) şi cea mai numeroasă familie, Hîrbu (cinci membri). „Ne bucurăm că tradiţia merge mai departe şi că, în ciuda căldurii, au venit mulţi iubitori de mişcare. Mulţumim tuturor partenerilor şi celor care au fost alături de noi în organizarea acestei competiţii”, a spus la final Mihai Orzan, director adjunct DJST.