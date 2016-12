Tradiţii şi obiceiuri la cumpăna dintre ani!

SUPERSTIŢII LA ROMÂNI Transmise din generaţie în generaţie, superstiţiile legate de idealuri şi familie încă se mai păstrează în obiceiuri, atât la sate, cât şi în oraşe. În noaptea dintre ani nu trebuie să fie spălate rufe sau să se coasă pentru că aduce ghinion. Foarfecele nu trebuie folosite, pentru că se taie norocul. De asemenea, oamenii nu trebuie să intre în noul an cu datorii, altfel vor fi datori tot anul, iar cei care vor să aibă parte de bani în noul an trebuie să aibă de Revelion buzunarele pline. Pentru a vă bucura de un an luminos şi plin de realizări, o altă tradiţie spune că e bine să fie lăsată o lampă aprinsă toată noaptea dintre ani.

TRADIŢII AUTOHTONE În gândirea populară, ziua de 31 decembrie reprezintă data morţii, dar şi a renaşterii ordinii cosmice. În ajunul Anului Nou, locuitorii satelor obişnuiesc să prevadă cum va fi vremea în anul ce vine. Ei folosesc foile unei cepe mari pe care le desprind şi le aşază în ordine, numindu-le după lunile anului. În fiecare dintre ele se pune puţină sare. A doua zi, de Sfântul Vasile, se verifică cât lichid a lăsat sarea topită în fiecare foaie, astfel, vor şti în ce lună va fi secetă şi în ce lună va fi ploaie. Cel mai răspândit obicei strâns legat de mitul fertilităţii este “Pluguşorul”, un colind interpretat de cete de flăcăi. Textul urării este transmis din tată în fiu şi nu există român să nu-l cunoască.

OBICEIURI ÎN EUROPA În întreaga lume există datini şi obiceiuri specifice nopţii dintre ani, păstrate de mii de ani, unele dintre ele fiind împrumutate de la un popor la altul. În Grecia se prepară prăjituri, care se servesc de Anul Nou, în care se pun bani. Persoana care va găsi banii va avea parte de bucurie tot timpul anului. În Italia, la Napoli, în noaptea de Revelion, localnicii aruncă pe fereastră obiecte vechi, simboluri ale anului care a trecut. În Spania, în noaptea de Anul Nou, se obişnuieşte să se mănânce 12 boabe de struguri, la fiecare din cele 12 bătăi ale ceasului care vestesc trecerea în noul an. Pentru fiecare bob de strugure se pune câte o dorinţă pentru fiecare lună a anului. La fel ca şi românii, ruşii obişnuiesc să bea şampanie la miezul nopţii şi să deschidă uşile şi ferestrele pentru ca noul an să intre în casă. Danezii obişnuiesc să spargă farfurii de uşile prietenilor. A doua zi, cu cât se găsesc mai multe farfurii sparte la uşă, cu atât au mai mulţi prieteni. Finlandezii sunt de părere că pot afla cum va fi noul an dacă toarnă cositor topit într-un recipient cu apă. Forma pe care o va lua metalul va spune dacă anul viitor va fi unul norocos. Dacă are forma unui inel înseamnă că va fi o nuntă, iar dacă va avea forma unui vapor înseamnă că va fi un an cu multe călătorii.

TRADIŢII ÎN LUME În America Latină, oamenii fac păpuşi de cârpă, care reprezintă anul ce s-a terminat, iar la miezul nopţii, acestea sunt arse în stradă. În Statele Unite, se spune că dacă mănânci mazăre de Anul Nou, vei avea noroc atât în viaţa personală, cât şi în cea profesională. Localnicii din Ecuador, în noaptea de Revelion, adună câteva fotografii realizate în ultimul an şi le aruncă în foc, astfel, ei vor scăpa de trecut fiind gata să îmbrăţişeze începutul noului an. În Chile, în ajunul Anului Nou, oamenii mănâncă alături de familie, apoi merg în cimitir şi aşteaptă venirea noului an alături de cei care le-au fost dragi. În Turcia, acţiunile filantropice au devenit o tradiţie în seara de Revelion, acestea aducând noroc şi fericire atât pentru beneficiari cât şi pentru cei implicaţi activ.