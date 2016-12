Tradiţii şi superstiţii de Schimbarea la Faţă a Domnului

Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, ce are ca semnificaţie momentul în care Mântuitorul Şi-a schimbat în mod minunat chipul feţei Sale, pe muntele Taborului, în prezenţa a trei dintre ucenicii Săi: Petru, Ioan şi Iacov. În popor, praznicul mai este cunoscut şi sub numele de Obrejenia, Pobrejenia sau Probojeni şi este privit ca începutul toamnei. În satele româneşti, de această sărbătoare sunt legate o serie de tradiţii şi superstiţii, iar ţăranii încearcă să-i păstreze spiritul încă viu. Se spune că cei care spală haine în această zi vor fi năpădiţi de păduchi şi ploşniţe, iar fetelor care se spală nu le va mai creşte părul, aşa cum nu mai creşte iarba. De asemenea, nu este bine nici ca oamenii să se certe şi nici să fie certaţi de către cineva, căci aşa vor fi tot anul. Se mai spune că cei care se roagă să scape de o patimă, precum beţie, tutun, preacurvie, vor fi vindecaţi, iar femeile însărcinate vor avea o naştere uşoară şi copii sănătoşi. Conform unei vechi superstiţii, nu e bine ca oamenii să se mai scalde în apele repezi de munte, căci apele se răcesc, iar cerbii vin să le spurce. Şi tot de acum este bine să nu se mai doarmă afară. Chiar dacă sărbătoarea are loc în Postul Adormirii Maicii Domnului, Biserica a rânduit ca în această zi să se facă dezlegare la peşte, iar credincioşii duc la biserică roadele pe care le au pentru a fi binecuvântate de preot şi împărţite celor sărmani. De asemenea, viii nu trebuie să-i uite nici pe cei trecuţi în nefiinţă, ci să facă pomană în amintirea şi pentru sufletul acestora. O altă tradiţie spune că, din 6 august, toamna începe să-şi intre treptat, treptat în drepturi. De acum înainte, păsările se pregătesc să plece spre ţările calde, insectele se pregătesc să intre în pământ, iar frunzele copacilor încep să ruginească. Dacă în Ziua Schimbării la Faţă vremea este însorită şi plăcută, toamna va fi una roditoare şi îmbelşugată. În schimb, dacă plouă, toamna va fi una mohorâtă. În popor se mai spune că, dacă în postul Adormirii Maicii Domnului plouă mult, iarna care va veni va fi una plină de ninsori.