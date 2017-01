Tradiţii vechi înviate la Constanţa

În pragul Anului Nou, Constanţa pare un oraş al contrastelor, deoarece printre maşini de ultimul tip pot fi văzuţi, la tot pasul, colindători care ne duc cu gîndul la timpuri demult uitate. În faţa unui bloc înalt de 10 etaje se oprise un grup de 15 ursari. “Venim de la Bacău. Facem acest lucru de cîţiva ani şi venim la Constanţa pentru că aici oamenii sînt mai darnici, însă în acest an nu am reuşit să strîngem prea mulţi bani. La noi, în Modova, în perioada aceasta, se umblă cu ursul. E un obicei vechi şi noi îl respectăm, chiar dacă, într-o oarecare măsură, ne folosim de acest lucru şi pentru a face rost de bani”, a spus Remus Arsene, conducătorul grupului. Bine ascunşi în blănile de urs pe care spun că le au de la părinţii lor, puteau fi zăriţi mai mulţi copii, între şapte şi 15 ani. “Am venit împreună cu unchiul meu. Costumul de urs mi l-a făcut mama dintr-unul mai mare, care a fost al tatălui meu. Am învăţat dansul ursului de la oamenii din sat şi îmi place foarte mult. Este adevărat că blana de urs este cam grea, dar m-am obişnuit. Mă prind în dans şi uit de toate”, a povestit Petrişor Trifan, unul dintre copiii din grup. Trebuie spus că, la români, perioada cuprinsă între Crăciun şi Bobotează este caracterizată prin alternarea de vechi sărbători păgîne cu cele creştine. Umblatul cu ursul este cunoscut doar în Moldova şi implică prezenţa mai multor persoane deghizate în urşi. Aceştia sînt conduşi de un ursar şi de un fluieraş. Ursul mormăie, joacă în două labe sprijinit de un ciomag, simulează moartea şi învie. În jocurile cu măşti, cuvîntul este dominat de culoare, muzică, zgomot, dans, iar ceata impresionează prin figurile exotice, de carnaval. Umblatul cu ursul e întîlnit în special în judeţele Neamţ, Suveava şi Bacău, avansîndu-se ipoteza că la origine s-ar afla un cult traco-getic. Specialiştii spun că dansul ar invoca zeităţi pentru a purifica şi fertiliza solul pentru noul an. Chiar dacă are origini păgîne, umblatul cu ursul poate avea loc doar în perioada sărbătorilor de iarnă. Tradiţiile vechi sînt înviate în această perioadă şi chiar dacă sînt specifice doar anumitor zone, oamenii au început să le răspîndească prin toată ţara. Există persoane care apreciază aceste tradiţii şi care se bucură că, într-o lume modernă, mai pot avea parte de astfel de obiceiuri. “Îmi aduc aminte de copilărie. Am uitat că, de fapt, de Crăciun şi de Anul Nou avem tradiţii doar ale noastre, ale românilor. Cred că într-o anumită măsură am învăţat să ne bucurăm de sărbători într-un stil occidental, nu românesc”, a spus Ion Tomescu, unul dintre locatarii blocului în faţa căruia se adunaseră ursarii. Părerile sînt împărţite, însă, şi au existat multe persoane pe care hărmălaia făcută de ursarii le-au deranjat. “Mă sperie felul în care arată aceste persoane îmbrăcate în urşi. Fac un zgomot infernal şi nu îmi place. Acest obicei nu este din Dobrogea şi cred că cei care vin cu ursul nu vor decît să facă rost de bani”, a spus Maria Nistor, una dintre locatare.