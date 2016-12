Trafic cu buldoexcavatoare

• FIRME FANTOMĂ • O reţea care făcea trafic cu utilaje furate a fost destructurată, vineri noaptea, de poliţiştii constănţeni ajutaţi de ofiţeri ai Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Bacău, Iaşi, Neamţ şi Galaţi. Capii reţelei au fost prinşi de oamenii legii în momentul în care vindeau două buldoexcavatoare pe un câmp din localitatea Hârşova, în apropierea drumului care face legătura dintre Dorobanţu şi Gălbiori. Unul dintre liderii grupării este Silviu Corbeanu, fost poliţist de frontieră, condamnat la trei ani de închisoare după ce a cerut câteva mii de dolari pentru a înmatricula un autoturism furat. Poliţiştii constănţeni spun că, în cursul zilei de vineri, Silviu Claudiu Mihai împreună cu Silviu Corbeanu au închiriat două buldoexcavatoare de la o societate din Galaţi, prin intermediul unor firme fantomă, sub pretextul că au de executat mai multe lucrări de excavaţie pe raza judeţului Constanţa. La doar câteva ore de la semnarea contractului, ei au apelat la o firmă de transport, iar utilajele au fost urcate într-un tir care a plecat spre Constanţa. Planurile le-au fost date peste cap, însă, de luptătorii DIAS care au intervenit în momentul tranzacţiei.

• VÂNDUTE LA 10% DIN VALOARE • Oamenii legii i-au reţinut pe Vasile Oancea, Claudiu Silviu Mihai, Silviu Corbeanu, Constantin Muraru şi Raul Marian Caramilea. Odată cu extinderea cercetărilor anchetatorii au stabilit că cele două utilaje urmau să fie vândute lui Vasile Oancea, din Piatra Neamţ, contra sumei de 9000 euro şi a unui autoturism. În timpul operaţiunii, oamenii legii au găsit autoturismul pe care Oancea i-l promisese lui Corbeanu, precum şi 4600 euro şi 11.400 lei, bani pe care urma să-i primească tot Corbeanu, în schimbul celor două utilaje. În timpul percheziţiilor, luptătorii DIAS au găsit mai multe telefoane, dar şi două staţii de emisie-recepţie folosite cel mai probabil de suspecţi pentru a evita să fie interceptaţi de poliţişti. Totodată, asupra lui Silviu Corbeanu anchetatorii au descoperit o legitimaţie falsă de ofiţer al Biroului de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog emisă pe numele lui. Faţă de cei cinci suspecţi oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Prejudiciul estimat la 120.000 euro a fost recuperat în totalitate şi predat societăţii prejudiciate. Judecătorii Tribunalului Constanţa i-au arestat pentru 29 de zile pe Vasile Oancea, Claudiu Silviu Mihai, Silviu Corbeanu şi Constantin Muraru, iar faţă de Raul Marian Caramilea au luat măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu Piatra Neamţ.

• POLIŢIST CORUPT • Potrivit rechizitoriului întocmit în 2002, Silviu Corbeanu a fost trimis în judecată sub acuzaţia de trafic de influenţă. În urma cercetărilor efectuate procurorii au stabilit că, în perioada aprilie - iunie 2001, când Corbeanu era ofiţer al Poliţiei de Frontieră Constanţa, a pretins şi primit de la un cetăţean suma de 4500 de dolari spunând că are relaţii la Poliţia Rutieră şi la Registrul Auto Român şi că poate interveni pentru a-i înmatricula un autoturism adus din străinătate fără acte legale. După aproape un an, Corbeanu i-a spus proprietarului că nu reuşeşte să înregistreze autoturismul, maşină pe care însă poliţistul de frontieră o vânduse unei terţe persoane. În schimbul sumei de 4500 de dolari, Corbeanu i-a dat păgubitului un alt autoturism care s-a dovedit a fi furat.