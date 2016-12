Trafic cu ecstasy pedepsit cu suspendare

Un constănţean acuzat de trafic de droguri de mare risc şi deţinere de droguri a convins, la sfârşitul săptămânii trecute, instanţa Curţii de Apel Constanţa să-i transforme pedeapsa de trei ani şi jumătate de închisoare în trei ani şi jumătate cu suspendare sub supraveghere. De asemenea, Ibraim Tatlîses Salim, zis Ener, are un termen de încercare de şase ani, perioadă în care nu trebuie să încalce legea penală dacă nu vrea să ajungă după gratii. Hotărârea mai poate fi atacată la instanţa supremă. Complicele lui, Andrei Popa, zis Ciunga, a primit trei ani şi jumătate de închisoare cu suspendare şi nu a atacat sentinţa cu apel, fiind mulţumit că nu a fost trimis la puşcărie. Conform rechizitoriului întocmit de procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa, cei doi au fost prinşi în flagrant pe 5 aprilie, în timp ce îi vindeau unui ofiţer sub acoperire 20 de pastile de ecstasy. Procurorii DIICOT Constanţa spun că Popa şi Salim cereau 70 de lei pentru un comprimat. În urma percheziţiilor domiciliare, din locuinţa lui Salim au fost ridicate alte opt comprimate de ecstasy şi 3,4 grame de canabis. Indivizii au fost arestaţi preventiv.