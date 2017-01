Trafic de coşmar de Autostrada Soarelui

La sfîrşitul săptămînii, traficul rutier se desfăşoară cu dificultate la ieşirea de pe Autostrada Soarelui, cozile de autoturisme întinzîndu-se pe o distanţă de cîţiva kilometri la intrarea pe DN 22C, în judeţul Constanţa. Potrivit şefului Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa, comisarul-şef Constantin Dancu, pe DN 22C şi la terminarea Autostrăzii Soarelui s-au format, pe parcursul zilei de vineri, ambuteiaje pe cîţiva kilometri din cauza afluxului mare de autovehicule. Situaţia a apărut deoarece de pe autostradă, unde se circulă pe două benzi pe sens şi cu viteze de 130 de kilometri la oră, se intră pe DN22 C, Cernavodă - Medgidia - Basarabi, care are o singură bandă pe sens, iar viteza maximă legală este de 90 de kilometri la oră. La intrarea de pe A2 pe DN 22C se face o curbă strînsă, în care viteza de deplasare a autoturismelor este foarte mică. Poliţiştii recomandă ca rută alternativă DN2 Bucureşti - Urziceni şi în continuare DN 2A Slobozia - Hîrşova - Constanţa. Comisarul-şef Dancu a afirmat că a apărut un fenomen nou în ceea ce priveşte traficul turiştilor către litoral, în special al celor din Bucureşti: turismul de o zi. „Sînt foarte multe persoane care vin dimineaţa pe litoral, iar seara se întorc la Bucureşti. Aceştia susţin că astfel scad din costurile cu cazarea, deoarece un drum dus-întors îi costă aproximativ un milion de lei, pe cînd, dacă s-ar caza într-unul dintre hotelurile de pe litoral, ar plăti mai mulţi bani. Acesta este motivul pentru care au crescut foarte mult valorile de trafic”, a declarat şeful SPR Constanţa. Potrivit şefului SPR, în această perioadă pe tronsonul Cernavodă - Constanţa acţionează şase echipaje ale Poliţiei Rutiere, plus alte trei echipaje cu aparate radar ce au ca principale ţinte şoferii vitezomani şi cei care se hazardează în depăşiri periculoase. ”Pe această cale facem un apel către şoferi ca pe tronsonul Cernavodă - Constanţa să-şi păstreze calmul şi să nu efectueze depăşiri decît în situaţii de excepţie ori acolo unde drumul le permite. Nu vor ajunge la destinaţie mai devreme dacă fac o depăşire, dar pot ajunge la spital, sau chiar mai rău”, a mai declarat şeful SPR. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că un elicopter pus la dispoziţie de Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative va survola şoselele spre litoral pentru a urmări modul în care se desfăşoară traficul rutier şi pentru a transmite informaţii echipajelor de la sol. Se va acţiona, în principal, pentru combaterea neregulilor care au dus, în ultima perioadă, la producerea unor grave accidente de circulaţie.