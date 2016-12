Trafic de influenţă pentru atragerea de fonduri către judeţe?!

Senatorul PSD Lia Olguţa Vasilescu a afirmat, vineri, la o întâlnire în cadrul căreia s-a dezbătut tema corupţiei, că \"toţi parlamentarii\" sunt pasibili de trafic de influenţă atunci când încearcă să ajute un primar din colegiul în care au fost aleşi să aducă bani în judeţ. Ea a afirmat că în ultimii ani şi-a folosit influenţa pe lângă factorii de decizie de la Bucureşti pentru a aduce zeci de milioane euro în judeţul Dolj. “Săptămâna aceasta am vorbit cu un procuror şi i-am pus pe masă o speţă. Am întrebat procurorul respectiv dacă un primar mă sună şi îmi cere bani pentru un pod sau pentru o şcoală, dacă se poate numi trafic de influenţă. El m-a întrebat: aţi beneficiat de pe urma acestei chestiuni? Firmele dumneavoastră au lucrat acolo?. Absolut nu, pentru că nu am firme. Dar aţi beneficiat de voturi în comunele respective? Am luat destul de mult. Procurorul mi-a spus: Atunci se poate încadra\", a declarat Lia Olguţa Vasilescu.