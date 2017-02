Trafic în condiţii de ceaţă pe Autostrada A2 Bucureşti - Constanţa

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi dimineaţă, cod galben de ceaţă pentru mai multe judeţe din ţară, unde vizibilitatea scade izolat chiar şi sub 50 de metri. Astfel, întreg judeţul Constanţa este sub atenţionare cod galben de ceaţă până la ora 10.00. Cod galben a mai fost emis și este valabil de la ora 7.10 până la ora 10.58 în Tulcea unde, în tot județul, aceasta determinând scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că marți dimineața, pe Autostrada A2 Bucureşti - Constanţa traficul rutier se desfăşoară în condiţii de ceaţă, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 100 de metri. Între timp, Administrația Națională de Meteorologie a extins Codul până la ora 14.00. Avertizarea este emisă pentru zona Constanţa și este valabilă în tot județul.

„Recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza în funcție de vizibilitate și de starea carosabilului, să mărească distanța în mers între autovehicule, să folosească luminile de întâlnire (împreună cu cele de ceață în condiții de vizibilitate scăzută) și să țină cont de faptul că pe timp de ceață depășirea este cea mai periculoasă manevră'', se menționează într-un comunicat de presă transmis de IGPR.

PORTURILE MARITIME, ÎNCHISE DIN CAUZA CEȚII DENSE

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, din pricina ceții dense, au fost închise marți traficului maritim și fluvial toate porturile din județul Constanța.