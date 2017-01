Trafic îngreunat pe strada Mircea cel Bătrân!

08:44:43 / 30 Iulie 2016

Raja blocheaza

Sezonul pe litoral tine maxim doua luni dar doar o luna este cu adevarat aflux mare de turisti si asta mai mult in weekend. Dar ce sa vezi, tormai in aceasta luna si mai eles in weekend, raja, renel, congaz si cine mai vreti voi, isi gasesc de lucru sa ingreuneze circulatia in oras. Si nu prin viile noi ori anadalchioi ci exact pe traseele ce duc spre plajele orasului, spre portul turistic tomis sau catre mamaia.