Trafic îngreunat spre sudul litoralului

Mii de turişti se îndreaptă în această sâmbătă spre staţiunile din sudul litoralului. Cum era de aşteptat, traficul rutier este foarte aglomerat, iar în zona podului de la Agigea se circulă bară la bară pe sensul de mers spre Mangalia. Cozile de maşini se întind pe mai mulţi kilometri. Reamintim că, la Tuzla are loc, peste câteva ore, show-ul aviatic Aeromania care reuneşte în fiecare an cei mai buni piloţi de acrobaţie aeriană. Spectacolul de pe cer este admirat cu sufletul la gură, în fiecare an, de mii de turişti şi localnici.

Cei care vor să se îndrepte către eveniment trebuie să se înarmeze cu multă răbdare, deoarece pot petrece zeci de minute în trafic spre Aeroportul Internaţional Tuzla.