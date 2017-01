Trafic intens pe DN1 și restricții pe DN3 și DN3A, pentru desfășurarea unui ultramaraton

Circulația rutieră pe DN1 Brașov - Ploiești este intensă pe sensul către Capitală, în dreptul stațiunilor prahovene, în timp ce pe DN3 și DN3A, de la București spre Călărași, traficul se desfășoară restricționat pentru desfășurarea ultramaratonului caritabil Wings for Life World Run. Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române informează că traficul pe DN1 Brașov - Ploiești este aglomerat în special în dreptul localităților prahovene Azuga, Bușteni și Comarnic. Pentru a evita ambuteiajele, șoferilor care pornesc din Braşov către Bucureşti li se recomandă să urmeze ruta DN1A Săcele - Cheia - Ploieşti, iar celor care pleacă din zona Bran - Moieciu să folosească traseul DN73 Braşov - Bran - Valea Mare - Pravăţ, DN72A Valea Mare-Pravăţ - Târgovişte, DN71 Târgovişte – Bâldana, DN7 Bâldana – Bucureşti. Se poate folosi şi ruta DN73 Braşov - Bran - Piteşti, A1 Piteşti - Bucureşti, cu menţiunea că pe DN73 Câmpulung - Piteşti se execută lucrări, iar în mai multe puncte se circulă pe o bandă, alternativ, semaforizat. Pe autostrada A2 Constanța - București circulația rutieră se desfășoară în condiții normale. Pentru a nu se produce aglomeraţie la staţia de taxare de la Feteşti, șoferilor li se amintește că taxa de pod poate fi achitată şi în sistem electronic (prin SMS, de pe telefonul mobil, la numărul 7577) sau la oricare dintre benzinăriile de pe autostradă. Aşadar, conducătorii auto trebuie să ştie că se poate trece liber prin stația de taxare, pe benzile 2 şi 3, cu condiția ca taxa respectivă să fie plătită ulterior, până a doua zi, la ora 24. În intervalul orar 14:00 - 18:30, circulația rutieră se desfășoară restricționat pe DN3 și DN3A, pe traseul București – Fundulea – Ileana – Lehliu-Gară – Dragalina, în vederea desfășurării ultramaratonului Wings for Life World Run. Evenimentul caritabil, ale cărui încasări vor fi donate Fundației Wings for Life pentru cercetarea leziunilor măduvei spinării, se desfășoară simultan în 35 de țări de pe toate continentele. Restricții de trafic sunt și pe DN19 Sighetu Marmației - Huta Certeze, cu ocazia organizării serbării câmpenești Sâmbra Oilor. Astfel, pe acest drum, accesul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este restricționat în intervalul orar 9.00 - 20.00, fiind indicate rutele ocolitoare: DN18 Sighetu Marmației - Baia Mare și DN1C Satu Mare - Livada - Seini - Baia Mare.