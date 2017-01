Trafic restricționat pe DN1A, după ce un TIR s-a răsturnat

Traficul rutier pe DN1A este blocat, vineri, în zona localității Cheia, județul Prahova, după ce un TIR încărcat cu bobine de apă s-a răsturnat şi a blocat un sens al drumului, existând, totdată, scurgeri de ulei.

Potrivit Poliției Prahova, TIR-ul transporta bobine de apă, iar în zona Pasului Bratocea, la kilometrul 158, autovehicolul s-a răsturnat.

Traficul este dirijiat și se circulă pe o singură bandă.

“ Nu se cunosc deocamdată cauzele. Șoferul este audiat în acest moment de către polițiști. TIR-ul s-a răsturnat aproape de localitatea Cheia, pe sensul de mers Brașov către Ploiești, și este jumătate pe șosea, jumătate în afara părții carosabile”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJP Prahova, Marian Popescu.

Potrivit sursei citate, există scurgeri de ulei.

“S-a spart baia de ulei, iar uleiul s-a scurs pe șosea. Au intervenit cei de la ISU”, a spus Popescu.

Potrivit ISU Prahova, în zonă s-a acționat cu material antiderapant.

“Au fost scurgeri, noi am intervenit și am izolat zona. Am utilizat și material antiderapant” a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Raluca Vasiloae.

La ora transmiterii acestei știri, traficul se desfășoară cu restricții.