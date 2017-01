Trafic sub aşteptări pentru navele de croazieră

Pe fondul reducerii contractelor încheiate de tour operatori, în 2007, traficul navelor de pasageri pe canalele navigabile s-a redus, ajungînd la 66 tranzitări, faţă de 86 tranzitări în 2006 sau 125 tranzitări în 2005. Investiţiile Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ SA (CN ACN) din următorii ani vor readuce însă în prim plan interesul tour operatorilor pentru tranzitul pasagerilor către Portul Constanţa utilizînd canalele navigabile româneşti. În primele 11 luni ale anului 2007 s-a înregistrat un număr de 66 tranzitări ale navelor de croazieră pe canalele navigabile, cu un total de aprox. 9.000 pasageri. Numărul mic tranzitărilor din acest an se explică prin faptul că tour operatorii şi-au anulat multe contracte pentru că au ţinut cont de prognozele începutului de an privind nivelul Dunării, prognoze care nu s-au adeverit în totalitate. Ulterior, deşi nivelul Dunării nu punea în pericol siguranţa traficului navelor de pasageri, tour operatorii nu şi-au mai reluat contractele iniţiale. Ovidiu Cupşa, director general al CN CAN SA Constanţa a declarat, în acest sens că: „Ne aşteptăm ca în următorii ani să crească numărul navelor de agrement care traversează canalele navigabile româneşti. Acest lucru se va realiza dacă vom avea condiţii de trafic prielnice, dar şi datorită unor investiţii pe care dorim să le demarăm în 2008“. Principalele investiţii care vor duce la creşterea traficului de agrement se referă la realizarea unei noi ecluze între Lacul Siutghiol şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari (CPAMN), lucrare pentru care s-a primit deja avizul Ministerului Transporturilor, respectiv reabilitarea Gării fluviale Basarabi, unde turiştii ar beneficia de condiţii optime pentru debarcare şi vizitare a regiunii. În ce priveşte noua ecluză, aceasta va fi dimensionată pentru o nava cu dimensiunile: lungime - 29 m, lăţime - 7 m, pescaj - 3 m. Dimensiunile ecluzei vor fi: lungime utilă - 32 m, lăţime - 8 m, adîncimea apei pe prag la nivelul apei în lac - 3,5 m. După construcţia acestei ecluze din zona Sat Mamaia (Km 20 + 500 pe CPAMN) se estimează o creştere a traficului de nave specializate în transportul de persoane şi a navelor de agrement cu 30 - 50% pe an după finalizarea ecluzei între CPAMN şi Lacul Siutghiol. În 2007, navele de pasageri cu cele mai multe croaziere efectuate au fost: River Adagio (pavilion Elveţia), River Arya (pav. Elveţia) şi River Explorer (pav. Germania).