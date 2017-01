Traficant belgian de droguri, condamnat cu suspendare

Procesul în care belgianul Tudor Barac este judecat pentru introducere în ţară de droguri de mare risc şi comercializarea acestora a ajuns la Curtea de Apel Constanţa, după ce Barac a înaintat apel împotriva sentinţei Tribunalului Constanţa prin care a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare condiţionată sub supraveghere. Procurorul de şedinţă a cerut judecătorilor să îl condamne pe Barac la o pedeapsă privativă de libertate, susţinînd că acesta este cetăţean belgian, nu mai locuieşte în România şi, în consecinţă, nu va putea respecta dispoziţiile instanţei care se dau în cazul suspendării pedepsei: să se prezinte la ofiţerul de poliţie care îl supraveghează de cîte ori este nevoie, să anunţe cînd îşi schimbă domiciliul etc. La rîndul lui, apărătorul belgianului, avocatul Apostol Armeanu, a solicitat judecătorilor să îl achite pe clientul său întrucît probele aduse de procurori au fost obţinute ilegal. „Laboratorul care a efectuat analiza drogurilor nu era acreditat la acea vreme să facă astfel de teste, aşa că dovada a fost obţinută ilegal!”, a afirmat Armeanu. Reamintim că Tudor Barac cu cetăţenie, româno - belgiană, domiciliat la Bruxelles, împreună cu Nicolae Viorel Terchescu, administratorul S.C. „Nicos Pro Comerţ“ S.R.L. Bucureşti, Cătălin Bistriceanu, din Bucureşti, fără ocupaţie şi cunoscut cu antecedente penale, şi Nicolae Călinescu, la acea dată elev la un liceu din capitală, au pus la punct o afacere pentru importarea şi plasarea de droguri de mare risc (cocaină şi ecstasy) în cluburile de pe litoralul romînesc. Ofiţerii de la Antidrog Constanţa au pornit pe firul informaţiilor primite şi au stabilit că stupefiantele erau expediate din Belgia de către Barac, prin intermediul unei firme de curierat rapid, după ce comanda şi banii necesari achiziţionării drogurilor erau trimişi din România. Prin această metodă, Barac a trimis, pe data de 22 iunie 2006, cantitatea de 15,70 grame de cocaină şi 19 comprimate de ecstasy imprimate cu logo-urile „Superman“ şi „Lady“. Barac a fost trimis în judecată mai tîrziu, pentru că se ascundea în Belgia, în vreme ce Terchescu şi Bistriceanu au fost deja condamnaţi la cîte trei ani de închisoare cu suspendare, iar Nicolae Călinescu a fost scos de sub urmărire penală. Ieri, instanţa a decis să menţină pedeapsa de trei ani cu suspendare.