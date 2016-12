Traficant de arme, arestat

MANDAT DE ARESTARE. Răsturnare de situaţie în cazul traficanţilor de arme prinşi, săptămâna trecută, de poliţiştii constănţeni. După ce Judecătoria Constanţa a respins propunerea de arestare a lui Nicolae Răduş, de 27 ani, din localitatea Răzoare, ieri Tribunalul Constanţa a admis recursul procurorilor şi a emis mandat de arestare pentru o perioadă de 29 de zile pe numele lui Răduş, sub aspectul comiterii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Procurorul de şedinţă a susţinut că bărbatul trebuie încarcerat întrucât vânzarea de arme este o faptă gravă, în contextul în care numărul jafurilor armate din ţară s-a înmulţit în ultimul timp şi totul numai din cauza traficanţilor de armament. Avocatul lui Răduş a spus că decizia de a-l lăsa în libertate pe clientul său a fost una corectă. „Materialul de urmărire penală este o glumă pentru că agentul sub acoperire l-a provocat pe Răduş să îi vîndă o a doua armă, ceea ce demontează acuzaţia procurorilor referitoare la faptul că tânărul se pregătea să mai comită o faptă penală”, a spus avocatul Sorin Calaigii, apărătorul lui Răduş. Apărătorul a adăugat că Răduş a fost sincer deoarece le-a spus anchetatorilor de unde are pistolul oferit spre vânzare şi astfel s-a reuşit prinderea lui Florin Sima, cel care procura armele”. În afara sălii de judecată, tatăl lui Răduş plângea şi se întreba cum de a ajuns copilul lui în această situaţie: „S-a lăsat păcălit că poate câştiga mai mulţi bani. El e taximetrist şi se întreţine singur pentru că noi suntem oameni sărmani, de la ţară, fără posibilităţi financiare!”

COMPLICII ÎN LIBERTATE. Judecătorii l-au arestat numai pe Răduş, iar pe complicii lui, Marian Stamat şi Gabriel Stancu, au decis să îi cerceteze în stare de libertate. La fel s-a întâmplat şi cu alţi doi bărbaţi prinşi de poliţişti, la o zi după reţinerea lui Răduş, în timp ce încercau să vândă o altă armă, flagrantul fiind organizat în zona Autogării Sud Constanţa. Anchetatorii spus că Florin Sima şi Costel Bucur se pregăteau să-i vândă unui ofiţer sub acoperire un pistol marca Ekol Aras Magnum. În urma percheziţiei corporale efectuate, lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale au găsit în buzunarele suspecţilor arma, suma de 1.400 de lei şi mai multe cartele SIM, pe care aceştia le foloseau pentru a-i contacta pe ceilalţi membri ai grupării. Surse apropiate anchetei spun că cele două pistoale confiscate în urma acţiunii au fost aduse în ţară din Bulgaria.

PRĂBUŞIREA REŢELEI. Reamintim că pe 25 noiembrie, lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale au prins, în flagrant, în zona Portului Turistic Tomis, trei tineri în vreme ce încercau să vândă un pistol cu gaz şi cartuşe. Operaţiunea anchetatorilor constănţeni a fost pusă la cale după săptămâni întregi de filaj, timp în care aceştia au documentat activitatea infracţională a membrilor reţelei. Nicolae Răduş, de 27 de ani, din localitatea Răzoare, Marian Stamat, de 25 de ani şi Gabriel Stancu, de 27 ani, ambii din localitatea Negureni, au fost reţinuţi de oamenii legii în timp ce încercau să-i vândă unui ofiţer sub acoperire un pistol marca „Ekol Firat Compact” şi şapte cartuşe, în schimbul cărora cereau 1.600 de lei. Aceasta era suma pe care membrii reţelei o solicitau în general pentru armele pe care le vindeau. Imediat după ce tranzacţia a avut loc, suspecţii au fost încătuşaţi de poliţişti. La audieri, Răduş şi-a recunoscut fapta şi a solicitat să fie cercetat în stare de libertate: „Am făcut o prostie. Este vina mea că s-a întâmplat asta. Am vrut să vând pistolul, fără să-mi dau seama ce fac!”.