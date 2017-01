Traficant de canabis - patru ani de detenţie

Nu a renunţat la „meseria” de traficant de droguri, deşi a fost prins de mai multe ori în timp ce vindea stupefiante şi chiar a fost condamnat la un an şi patru luni cu suspendare, în 2010. Şi-a riscat libertatea şi... a pierdut. Ieri, Curtea de Apel Constanţa l-a condamnat pe Andrei Alexandru Păsărică, din Constanţa, la patru ani şi patru luni de detenţie pentru trafic de droguri de risc, sentinţa fiind definitivă. Trei complici de-ai lui, judecaţi în acelaşi dosar, au scăpat de închisoare. Vlad Manoilă a primit un an cu suspendare, Andrei Mistreanu - un an şi patru luni cu suspendare şi Nicuşor Alexandru Podgoreanu - şase luni cu suspendare. Conform anchetatorilor, Păsărică a fost turnat de unul dintre prietenii săi, care se ocupa tot cu traficul de droguri şi care, vrând să-şi scape pielea, l-a dat pe mâna poliţiştilor de la Antidrog Constanţa. Totul a început în aprilie 2012, când oamenii legii au organizat o razie şi au prins doi tineri având droguri şi substanţe etnobotanice în maşina în care se aflau. Flagrantul a avut loc în zona parcului Tăbăcărie, din Constanţa. Anchetatorii spun că Mistreanu şi Podgoreanu aveau asupra lor aproximativ patru grame de canabis şi 22,5 grame de substanţe psihoactive. În timpul audierilor, cei doi au spus că au cumpărat drogurile şi etnobotanicele de la un anume Vlad, ajutându-i astfel pe oamenii legii să ajungă la un alt membru al reţelei de traficanţi.

TURNAT DE UN AMIC DE BREASLĂ A doua zi, procurorii au organizat un nou flagrant şi au reuşit să-l prindă pe Vlad Manoilă în timp ce încerca să vândă două grame de canabis. Speriat că ar putea face puşcărie, tânărul a ales să colaboreze cu anchetatorii şi l-a turnat pe liderul reţelei, Andrei Alexandru Păsărică. Manoilă le-a spus anchetatorilor că a cumpărat de la Păsărică aproximativ opt grame de canabis, o parte pentru consumul propriu şi alta pentru comercializare. La scurt timp, dealerul a fost capturat de procurori, flagrantul fiind organizat în Constanţa. El a fost prins în vreme ce-i vindea lui Manoilă două grame de canabis. Cei patru suspecţi au fost cercetaţi în libertate şi, ulterior, trimişi în judecată. Păsărică, Manoilă şi Mistreanu au fost acuzaţi de trafic de droguri de risc, iar Podgoreanu de efectuarea fără autorizaţie de operaţiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive.