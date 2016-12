Traficant de droguri condamnat

23:35:33 / 10 Septembrie 2014

vand coccis

nu merita baiatu asta asa ceva , sigur jumătate fin oras il plange , va-ti gasit voi sifoane proaste , sa băgati pe alți in prostia voastră . toata constanta a ajuns o sifonarie invidioasa , si care mai de care scuipa unde poate , numai e loc sa arunci un pai , ca imediat in 2 ore apare pe tot facebooku .. halal oameni ! .. daca baiatu asta avea si el un job ok, mai se apuca de legume-fructe ?????