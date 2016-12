Traficant de droguri eliberat condiţionat

După un an petrecut în Penitenciarul Poarta Albă, unde a fost încarcerat în ianuarie 2012 pentru introducere în ţară de droguri de risc şi trafic de droguri de risc, George Mihai Cornea, de 25 ani, din Constanţa, a cerut comisiei de disciplină eliberarea condiţionată. El a ajuns la închisoare deoarece, pe 28 decembrie 2011, a cumpărat din Olanda 259 de grame de canabis, pe care le-a trimis în România printr-o firmă de curierat cu sediul în Constanţa. Tânărul şi-a rugat un prieten să-i ridice coletul şi să-l aducă la locuinţa lui. Pe 10 ianuarie 2012, amicul lui a luat pachetul şi i l-a înmânat lui Cornea, care între timp se întorsese în România pentru a-şi recupera canabisul. În urma percheziţiei domiciliare efectuată în imobilul lui Cornea, poliţiştii au descoperit drogul trimis din Olanda. Bărbatul a recunoscut tot, dar a susţinut că a cumpărat canabisul pentru consum propriu şi nu pentru a-l vinde. El a fost arestat preventiv, deferit justiţiei, iar în mai 2012, a fost condamnat definitiv la un an şi jumătate de închisoare cu executare. După ce a executat un an din pedeapsă, George Mihai Cornea a primit avizul favorabil al comisiei de eliberare condiţionată, apoi a fost trimis în faţa instanţei pentru a i se aproba cererea. El a susţinut că experienţa din închisoare i-a dat o lecţie de viaţă şi a promis că nu va mai repeta greşeala pe care a făcut-o. În plus, Cornea a afirmat că are o familie, alături de care vrea trăiască liniştit de acum încolo. După deliberări, judecătorii Tribunalului Constanţa i-au admis cererea de eliberare condiţionată.