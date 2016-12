Traficant de droguri vrea „arest la domiciliu”

Curtea de Apel Constanţa a respins, ieri, recursul declarat de braşoveanul Gabriel-Ionuţ Rusuleţ, de 26 ani, împotriva arestării sale preventive pentru trafic de droguri de mare risc. Adus în faţa judecătorilor, tînărul a cerut să fie cercetat în libertate, „ori cel mult să fiu arestat la domiciliu”. Rusuleţ este apărat de un avocat din oficiu, lucru care îl nemulţumeşte şi care îl va dezavantaja dacă nu este lăsat în libertate. „Nu sînt din Constanţa şi nu am posibilitatea de a-mi face apărarea, nu cunosc pe nimeni care să mă ajute să îmi angajez un avocat, iar mama mea este internată într-un spital de boli nervoase pentru că a avut o tentativă de suicid. Mă aflu într-o situaţie imposibilă!”, a declarat tînărul. La rîndul lui, procurorul a cerut încarcerarea lui Rusuleţ, susţinînd că, în momentul flagrantului, acesta avea asupra lui un buletin de identitate fals, iar heroina pe care o vindea este „o substanţă care dă nu numai dependenţă psihică, ci şi fizică”. Potrivit anchetatorilor, pe 30 septembrie anul acesta, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au auzit că un tînăr, ce se recomanda Gogu, venise de la Braşov la Constanţa pentru a vinde droguri. Oamenii legii l-au identificat pe Gogu în persoana lui Rusuleţ, aşa că au trimis colaboratorul sub acoperire pentru a afla ce stupefiante are de comercializat braşoveanul. Din cercetări, s-a stabilit că Rusuleţ a venit la Constanţa însoţit de un prieten, iar heroina pe care urma să o vîndă o avea ascunsă în buzunarul unei geci ce se afla în rucsac. La prima întîlnire cu colaboratorul sub acoperire, Rusuleţ i-a dat acestuia 0,2 grame de heroină cu titlu de mostră pentru a i-o arăta cumpărătorului. Ulterior, pe 6 octombrie, braşoveanul s-a întîlnit cu investigatorul sub acoperire, care s-a dat drept cel interesat să achiziţioneze cele 100 de grame de heroină în schimbul sumei de 4.000 de euro. Flagrantul a avut loc în parcarea de la Aqua Magic, în maşina poliţistului sub acoperire, unde Rusuleţ i-a vîndut omului legii două punguţe în care se afla cantitatea de 89,7 grame de heroină. Gabriel-Ionuţ Rusuleţ a recunoscut comiterea faptei şi le-a spus anchetatorilor că prietenul lui, care l-a însoţit de la Braşov la Constanţa, nu avea habar că urmează să vîndă heroină.