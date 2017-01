Traficant de haşiş, arestat

Curtea de Apel Constanţa a respins, ieri, recursul formulat de un constănţean de 21 de ani împotriva arestării preventive dispusă de Tribunalul Constanţa pe 3 decembrie, sub acuzaţia de trafic de droguri. Potrivit procurorilor DIICOT, Serviciul Teritorial Constanţa, pe 21 noiembrie 2008, Cristian Valentin David a făcut o călătorie în Franţa de unde a cumpărat două kg de haşiş contra sumei de 2.800 euro. El a pus drogurile într-un colet, pe care l-a expediat în România prin intermediul firmei de transport „Atlassib”, destinatarul fiind un prieten din Constanţa. David era filat de mai multă vreme de ofiţerii de la Antidrog Constanţa, şi pe baza interceptărilor telefonice au reuşit să îl reţină la începutul lunii decembrie. Adus în faţa judecătorilor, David a susţinut că ar fi cumpărat drogurile pentru consumul propriu dar că uneori îi dădea şi amicului său Cosmin Borcan să fumeze cîte o ţigară. „Cu o seară înainte de a fi prins, am consumat cu Borcan cîteva grame de canabis, pe care l-am cumpărat cu 1,5 milioane de lei vechi. Este adevărat că am expediat coletul cu cele două kg de haşiş din Franţa către România. Iniţial, am vrut să cumpăr o cantitate mai mică pentru consumul propriu, apoi m-am răzgîndit deoarece m-am gîndit că preţul cerut de 2.800 de euro pentru întreaga cantitate de haşiş este o adevărată afacere!”, a declarat David. Avocatul constănţeanului a susţinut că nu se impune arestarea preventivă a clientului motivînd că David lucrează la firma de materiale de construcţii a mamei lui şi este student. Apărătorul a cerut instanţei să ţină cont de vîrsta lui David şi de teribilismul specific generaţiei, argumentînd că există ţări în care rezina de canabis este legalizată şi se vinde la orice colţ de stradă. Cu toate argumentele aduse de avocat, judecătorii au decis menţinerea măsurii arestării preventive.