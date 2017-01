Traficant de haşiş, trimis în judecată de DIICOT Constanţa

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa (DIICOT) l-a trimis, ieri, în judecată, în stare de arest preventiv, pe Cristian Valentin David, de 22 ani, sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de trafic de droguri de mare risc. El va fi judecat alături de Cosmin Borcan, cel din urmă fiind cercetat în stare de libertate. Dosarul a ajuns la Tribunalul Constanţa, iar prima înfăţişare va avea loc pe 26 ianuarie 2009. Reamintim că, Valentin Cristian David era monitorizat de mai multă vreme de poliţiştii constănţeni, care deţineau informaţii că tînărul ar face parte dintr-o reţea de trafic de droguri ce acţiona pe relaţia Franţa - Spania - România. Investigatorii au aflat că, pe 2 decembrie, urmează să sosească la Constanţa, prin intermediul unei firme de transport persoane şi curierat, un colet în care s-ar afla o cantitate importantă de droguri. Cu ocazia flagrantului organizat, poliţiştii l-au reţinut pe prietenul traficantului, Cosmin Cristian Borcan, de 22 de ani, din Constanţa, administratorul unei firme cu profil de construcţii, cel pe numele căruia fusese expediat coletul din Paris. În urma percheziţiei, în pachet au fost decoperite, pe lîngă articole de îmbrăcăminte şi dulciuri, şi 22 de calupuri ambalate în folie de staniol, sigilate cu bandă adezivă, care conţineau o substanţă de culoare oliv, care s-a dovedit a fi haşiş. În total, drogurile cîntăreau 2,2 kilograme. Ulterior a fost reţinut şi David, cel care expediase drogurile din Paris pe numele prietenului său, Borcan. Anchetatorii au aflat că el este cel care a investit banii în afacere şi urma să şi-i recupereze prin vinderea drogurilor. De fapt, acesta a fost şi scopul călătoriei sale în Franţa pe data de 21 noiembrie 2008. La unul din termenele de judecată în care s-a discutat menţinerea măsurii arestării preventive a lui David, acesta le-a spus judecătorilor că ar fi cumpărat drogurile pentru consumul propriu, dar că uneori îi dădea şi amicului său Cosmin Borcan să fumeze cîte o ţigară. „Cu o seară înainte de a fi prins, am consumat cu Borcan cîteva grame de canabis, pe care l-am cumpărat cu 1,5 milioane de lei vechi. Este adevărat că am expediat coletul cu cele două kg de haşiş din Franţa către România. Iniţial, am vrut să cumpăr o cantitate mai mică pentru consumul propriu, apoi m-am răzgîndit deoarece m-am gîndit că preţul cerut de 2.800 de euro pentru întreaga cantitate de haşiş este o adevărată afacere!”, a declarat David.