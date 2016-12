Traficant de haşiş trimis şapte ani după gratii

După ce apartamentul din Mangalia în care locuiau a luat foc şi multe bunuri au ars în incendiu, Răzvan Iuri Marinescu şi Valentin Marian Ivan au decis să plece în Spania, de unde intenţionau să cumpere canabis, pe care să-l vândă ulterior în România. Pentru că nu avea bani, Marinescu i-a cerut vărului său, Bogdan Ştefan Ursu, din Bacău, un împrumut de 1.000 de euro. Ursu a fost de acord şi i-a trimis prin bancă 950 de euro, cu condiţia să-i cumpere şi lui haşiş de 150 de euro pentru consumul propriu. Pe 18 iunie 2009, Marinescu a ajuns în Spania, unde mama lui lucra de mulţi ani, şi a luat legătura cu un individ „Spartacus” pe care-l cunoştea şi pe care l-a rugat să-i facă rost de droguri. Câteva zile mai târziu, „Spartacus” i-a dat lui Marinescu 350 de grame de rezină de canabis (haşiş-n.r.) pentru care a primit 950 de euro. Înainte de a pleca din Spania, Marinescu l-a chemat pe prietenul său Ivan ca să-l ajute să introducă drogul în România. După ce au făcut planuri peste planuri, cei doi au pus rezina de canabis într-un pachet şi l-au trimis în România pe numele unui amic din Bucureşti. Pe 22 iunie 2009, Marinescu şi Ivan s-au întors în ţară şi după ce au recuperat coletul de la amicul bucureştean au plecat spre Mangalia. Pe drum, Marinescu şi-a adus aminte de promisiunea făcută vărului său din Bacău, de a-i cumpăra haşiş din Spania, şi i-a dus acestuia 100 de grame din cele 350 achiziţionate, apoi s-a întors în Mangalia şi a început să caute clienţi.

FLAGRANTUL Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au intrat pe fir şi, pe 29 iunie 2009, au organizat flagrantul în urma căruia Marinescu şi tatăl lui, Raji Dumitru Marinescu au fost reţinuţi. Ei au fost prinşi în timp ce-i vindeau unui investigator sub acoperire 70 de grame de haşiş, o parte din drog fiind găsită asupra tatălui lui Marinescu. Audiat de procurori, Raji Dumitru Marinescu a declarat că fiul său i-a dat un pacheţel spunându-i că acesta conţine pucioasă. La finalul anchetei, Răzvan Iuri Marinescu, Valentin Marian Ivan şi Bogdan Ştefan Ursu au fost deferiţi justiţiei pentru trafic de droguri de risc, iar Raji Dumitru Marinescu a fost scos de sub urmărire penală. În timp ce Ivan şi Ursu au recunoscut acuzaţia, Marinescu a negat implicarea sa în afacerea cu droguri. După deliberări, magistraţii constănţeni l-au condamnat pe Ivan la cinci ani de detenţie şi pe Ursu la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, decizia fiind defintivă. În schimb, Marinescu a primit o pedeapsă de şapte ani şi zece luni, care a fost redusă de Curtea de Apel Constanţa la şapte ani şi patru luni de puşcărie. Sentinţa în cazul lui nu este definitivă şi mai poate fi atacată la instanţa supremă.