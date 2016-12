Traficant de heroină, dă vina pe... criză

Tribunalul Constanţa l-a audiat, ieri, pe Gabriel-Ionuţ Rusuleţ, un tânăr de 26 ani, din Braşov, trimis în judecată de Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa pentru trafic de droguri. Braşoveanul a recunoscut acuzaţia adusă, însă a precizat că heroina pe care o oferea spre vânzare o avea din Grecia şi nu din Spania, cum au stabilit procurorii. „Eu am cerut 3.600 de euro şi nu 4.000, cum zic anchetatorii şi am făcut totul numai din cauza crizei financiare de acasă, situaţia grea şi boala mamei m-au determinat să mă apuc de trafic de droguri. Este pentru prima oară când am intrat în contact cu drogurile, nu sunt consumator de heroină sau de altceva!”, a afirmat Rusuleţ în faţa instanţei. Potrivit anchetatorilor, pe 30 septembrie anul acesta, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au auzit că un tânăr, ce se recomanda Gogu, venise de la Braşov la Constanţa pentru a vinde droguri. Oamenii legii l-au identificat pe Gogu în persoana lui Rusuleţ, aşa că au trimis colaboratorul sub acoperire pentru a afla ce stupefiante are de comercializat braşoveanul. Din cercetări s-a stabilit că Rusuleţ a venit la Constanţa însoţit de un prieten, iar heroina pe care urma să o vândă o avea ascunsă în buzunarul unei geci ce se afla în rucsac. La prima întâlnire cu colaboratorul sub acoperire, Rusuleţ i-a dat acestuia 0,2 grame de heroină cu titlu de mostră pentru a i-o arăta cumpărătorului. Ulterior, pe 6 octombrie, braşoveanul s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire, care s-a dat drept cel interesat să achiziţioneze cele 100 de grame de heroină în schimbul sumei de 4.000 de euro. Flagrantul a avut loc în parcarea de la Aqua Magic, în maşina poliţistului sub acoperire, unde Rusuleţ i-a vândut omului legii două punguţe în care se afla cantitatea de 89,7 grame de heroină. Gabriel-Ionuţ Rusuleţ a recunoscut comiterea faptei şi le-a spus anchetatorilor că prietenul lui, care l-a însoţit de la Braşov la Constanţa, nu avea habar că urmează să vândă heroină.