Traficant egiptean de heroină, condamnat la opt ani de închisoare

Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie a respins, ieri, recursurile formulate de ambele părţi, condamnaţi, respectiv procuror, din dosarul în care egipteanul Abdou Hasan Khanini şi trei constănţeni sînt acuzaţi de săvîrşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc. Potrivit actului de inculpare, în primăvara acestui an Khanini şi complicii săi români, Mihăiţă Niţu, de 37 de ani, Ştefan Mugurel, de 36 de ani şi Gheorghe Iordache, de 45 de ani au fost condamnaţi de Tribunalul Constanţa la pedepse cu închisoarea. Pentru că s-a considerat că cei patru au colaborat cu autorităţile, dînd informaţii utile cu privire la provenienţa drogurilor, instanţa le-a înjumătăţit pedepsele. Astfel, Khanini a primit opt ani de închisoare, Iordache, patru ani, în timp ce ceilalţi doi s-au ales cu 3, respectiv 4 ani cu suspendarea executării, fiind lăsaţi sub supraveghere. Acuzaţi că au încercat să vîndă 4,5 kg heroină pură unui poliţist sub acoperire, cei patru au fost nemulţumiţi de pedepsele date de Tribunal şi au atacat cu apel hotărîrea, dar acţiunea le-a fost respinsă. Khanini şi complicii săi au continuat demersurile pentru obţinerea unor pedepse mai mici, formulînd recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Aceleaşi demersuri au fost făcute şi de procurorii constănţeni, aceştia cerînd însă instanţei supreme majorarea pedepselor cu închisoarea. Judecătorii Înaltei Curţi au respins acum două zile ambele recursuri, ca fiind nefondate, menţinînd pedepsele pronunţate anterior. Creierul întregii afaceri, egipteanul Khanini, îşi va ispăşi cei opt ani de închisoare la într-un penitenciar din România, după care va fi expluzat în ţara natală.

Cronica unui flagrant

În vîrstă de 47 de ani, egipteanul Abdou Hasan Khanini era o mai veche cunoştinţă a autorităţilor române, care în anii 90 îl reţinuseră pentru săvîrşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală. În 2002, după ce nord-africanul a ispăşit o condamnare de cinci ani pentru evaziune, statul român l-a expulzat din ţară, emiţînd împotriva sa şi un ordin de interdicţie. Pe 1 ianuarie 2005, Abdou Khanini a venit în Portul Constanţa, ascuns pe o navă sub pavilion Turcia şi avînd asupra sa 4 kg de heroină pură. Timp de aproape trei luni, el a stat ascuns mai întîi la Constanţa, apoi la Oneşti, în ambele dăţi la nişte cunoştinţe. Pe timpul în care s-a aflat la Oneşti, el a ţinut legătura cu complicii săi, Niţu, Ştefan şi Iordache, toţi trei recidivişti şi care ştiau despre “comoara” pe care egipteanul o avea asupra sa. În cursul luni martie, Khanini s-a întors la Constanţa, fiind cazat de Gabriel Iordache. Cei patru au încercat de mai multe ori, fără succes, să vîndă heroina, iar la un moment dat au găsit un cumpărător, fără să ştie că acesta este de fapt un poliţist sub acoperire. Acesta a fost imediat de acord cu suma cerută de traficanţi şi anume 45.000 euro pentru întreaga cantitate. Pe 2 aprilie, Khanini şi doi din complicii săi s-au întîlnit cu cumpărătorul într-o parcare din cartierul constănţean Tomis III. Tranzacţia s-a făcut în maşina traficanţilor, unde aceştia înmînau poliţistului sub acoperire cele patru pachete care conţineau cîte un kilogram de praf de heroină pură, fiecare. Poliţiştii de la Crimă Organizată au intervenit în momentul plăţii preţului, reţinîndu-i pe traficanţi.