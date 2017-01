Traficanţi de droguri, mulţumiţi de pedepsele primite

Doi tineri judecaţi pentru trafic de droguri în dosare diferite au avut aceeaşi atitudine procesuală, vineri, în faţa instanţei, cînd au declarat că îşi retrag apelurile înaintate împotriva deciziilor Tribunalului Constanţa de condamnare a lor la pedepse cu suspendarea executării. Cătălin Elvis Mironeasa, de 33 ani, din Bucureşti, alias DJ Ball, a primit un an şi două luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, iar Cristian Valentin David, de 22 ani, trei ani şi trei luni cu suspendare. Reamintim că DJ Ball a fost trimis în judecată, în luna noiembrie 2008, de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa, iar dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Constanţa, care a demarat cercetarea judecătorească. Potrivit procurorilor, DJ Ball a fost reţinut pe 28 aprilie 2008, după ce i-a vîndut unui investigator sub acoperire 9,45 de grame de rezină de canabis, contra sumei de 200 de euro. Flagrantul a avut loc într-un club din Mamaia. Anchetatorii spun că asupra bucureşteanului s-au mai găsit 30 de grame de canabis, pe care a susţinut că le are pentru consumul propriu, el lucrînd vara pe litoral în baruri cu program house. Cel de-al doilea traficant de droguri, Cristian Valentin David, era monitorizat de ceva vreme de poliţiştii constănţeni, care deţineau informaţii că tînărul ar face parte dintr-o reţea de trafic de droguri ce acţiona pe relaţia Franţa - Spania - România. Investigatorii au aflat că, pe 2 decembrie 2008, urmează să sosească la Constanţa, prin intermediul unei firme de curierat şi transport persoane un colet în care s-ar afla o cantitate importantă de droguri. Cu ocazia flagrantului organizat, poliţiştii l-au reţinut pe prietenul traficantului, Cosmin Cristian Borcan, de 22 de ani, din Constanţa, administratorul unei firme cu profil de construcţii, cel pe numele căruia fusese expediat coletul din Paris. În urma percheziţiei, în pachet au fost decoperite, pe lîngă articole de îmbrăcăminte şi dulciuri, şi 22 de calupuri ambalate în folie de staniol, sigilate cu bandă adezivă, care conţineau o substanţă de culoare oliv, care s-a dovedit a fi haşiş. În total, drogurile cîntăreau 2,2 kg. Ulterior a fost reţinut şi David, cel care expediase drogurile din Paris pe numele prietenului său, Borcan. Anchetatorii au aflat că David era cel care a investit banii în afacere şi urma să şi-i recupereze prin vinderea drogurilor. De fapt, acesta a fost şi scopul călătoriei efectuate în Franţa la jumătatea lunii noiembrie 2008. David le-a spus judecătorilor că ar fi cumpărat drogurile pentru consumul propriu, dar că uneori îi dădea şi amicului său Cosmin Borcan să fumeze cîte o ţigară.