Traficanţi de droguri prinşi în flagrant

După trei luni de filaj, ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO), împreună cu poliţişti din Eforie, au reuşit prinderea a doi traficanţi de droguri. Flagrantul a avut loc pe o stradă din centrul staţiunii Eforie Nord, cei doi tineri fiind reţinuţi în timpul unei tranzacţii cu ecstasy. Potrivit anchetatorilor, Robert Constantin Boanţă, de 20 de ani, zis Spaniolul, şi Valentin Moraru, de 24 de ani, îşi plasau marfa în cluburile din staţiunile Eforie Nord, Eforie Sud şi Costineşti, clienţii lor fiind tineri cu bani, dispuşi să plătească 60 de lei pentru un comprimat de ecstasy şi 80 de lei pentru gramul de haşiş. Cei doi tineri au venit la întîlnirea cu poliţistul sub acoperire cu un Logan albastru aparţinînd lui Valentin Moraru, la bordul maşinii fiind găsite la percheziţie 290 de comprimate de ecstasy, în valoare de aprox. 18.000 de lei şi cinci grame de haşiş, estimate la 4.000 de lei. Oamenii legii au stabilit că cele 290 de pastile de ecstasy au fost cumpărate de la o persoană necunoscută, din Bucureşti, în vreme ce haşişul a fost, cel mai probabil, adus din Spania de către Robert Constantin Boanţă. La percheziţiile efectuate la domiciliile celor doi indivizi, ofiţerii BCCO Constanţa nu au mai găsit stupefiante. Potrivit anchetatorilor, Valentin Moraru este angajat civil la o unitate militară. În timpul audierilor, Robert Constantin Boanţă a declarat în faţa anchetatorilor: “Aveam 300 de pastile de ecstasy şi o bucăţică de haşiş. În ultimele două săptămîni am vîndut ecstasy. Eu sînt consumator de haşiş de aproape doi ani”. Tînărul a recunoscut în faţa oamenilor legii că vindea comprimatele de ecstasy cu suma de 30 de lei bucata. Complicele său, Valentin Moraru, a declarat: „La controlul efectuat de poliţişti, în autoturismul meu au fost găsite 300 de pastile de ecstasy”. Robert Constantin Boanţă şi Valentin Moraru au fost arestaţi, dar în prezent sînt cercetaţi în stare de libertate, cu interdiciţia de a părăsi localitatea, sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de trafic de droguri de mare risc şi risc, infracţiune prevăzută cu pedpse cuprinse între 10 şi 20 de ani de detenţie. Cercetările sînt continuate de către procurorii Serviciului Teritorial al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată.