Traficul de droguri, o afacere de milioane de euro la Constanţa

Traficul de droguri din Constanța este o afacere care valorează milioane de euro. Nu o spunem noi, ci reprezentanții uneia dintre organizațiile nonguvernamentale care se ocupă cu prevenirea consumului de substanțe stupefiante, Asociația Tomis Antidrog. Potrivit liderului organizației, George Drăgan, autoritățile ar trebui să se implice mai mult, mai ales financiar, în campaniile de prevenire a traficului și consumului de droguri. Asta în condițiile în care, potrivit ultimelor statistici, vârsta minimă la care tinerii pică în capcana substanțelor stupefiante a scăzut, în ultimii trei ani, de la 15 ani la 12 ani. „Fenomenul a scăpat total de sub control. Cea mai prosperă piață de desfacere a drogurilor este cea online. Tinerii au posibilitatea să își cumpere drogurile prin internet și le primesc cu factură. Am aflat acest lucru în urma unui experiment, prin care noi înșine am comandat asemenea substanțe de pe site-urile specializate”, a spus Drăgan. El a mai afirmat că autoritățile ar trebui să realizeze campanii de prevenire a bolilor care derivă din consumul de droguri. Ce se poate face în acest caz? Singurul lucru de care se pot ocupa organizațiile nonguvernamentale sunt acțiunile educative din școli. În acest sens, Asociația Tomis Antidrog desfășoară mai multe campanii. Cea mai recentă activitate de acest gen implică personalități din diverse domenii, care promovează un stil de viață sănătos. Este suficient? Cu siguranță, nu. Dar măcar reprezintă un pas înainte și un exemplu pentru autoritățile care fac prea puțin pentru a combate acest fenomen.