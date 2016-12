Traficul de mărfuri dintre Portul Constanța și Ungaria s-a triplat

Pe 19 noiembrie 2015, la Palatul Fundației „Bethlen Gabor“ a avut loc o nouă ediție a Zilei Portului Constanța la Budapesta, eveniment cu tradiție în Ungaria și așteptat de mediul de afaceri din domeniul transporturilor și logisticii. În acest an, Ziua Portului Constanța s-a desfășurat în prezența a circa 180 de delegați ai companiilor cu activități în domeniul economic, al transporturilor, logisticii și comerțului din Europa Centrală și de Vest și din România. Interesul a fost centrat pe dezvoltarea relațiilor de colaborare și identificarea unor soluții de intensificare a traficului de mărfuri între Constanța și porturile dunărene din Ungaria.

Ambroziu Duma, directorul de exploatare al CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, a subliniat creșterea spectaculoasă de trafic înregistrată în primele 9 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. „La sfârșitul lunii septembrie 2015 s-au înregistrat 4,93 milioane tone de mărfuri între Portul Constanța și destinațiile ungare. Este o creștere importantă dacă o comparăm cu rezultatele din aceeași perioadă a anului anterior, când s-au înregistrat 1,69 milioane tone”, a declarat Duma. Ponderea cea mai importantă au reprezentat-o cerealele, 3,24 milioane tone în 2015 față de 0,86 milioane tone în septembrie 2014, dar și combustibilii minerali solizi, 1,35 milioane tone de la 0,61 milioane tone. Au mai completat traficul de mărfuri produsele metalice, produsele alimentare și nutrețurile etc. Reprezentantul CN APM la Budapesta, Laszlo Erdelyi, a subliniat aceste rezultate în contextul unei piețe concurențiale puternice: „Este un trafic-record, înregistrat în premieră la acest nivel. Vom depăși 5 milioane tone până la sfârșitul anului, astfel Portul Constanța consolidându-și primul loc pe piață, cu un trafic dublu față de concurență”. Ambasadorul României în Ungaria, Alexandru Victor Micula, consideră că cea mai dinamică parte a parteneriatului strategic româno-ungar o reprezintă colaborarea din domeniul economic. „Din 2010 batem recorduri peste recorduri în ceea ce privește comerțul bilateral. Dacă anul trecut am înregistrat 7,35 miliarde euro, datele de până acum ne arată că vom depăși acest nivel în 2015”, a declarat ambasadorul. Excelența Sa a amintit câteva dintre proiectele de infrastructură româno-ungare, făcând referire la planurile MOL în România, care, după ce a investit în Portul Giurgiu, își propune să construiască noi capacități de stocare în Portul Constanța. Bela Szalma, președintele Federației Ungare a Porturilor, a tras un semnal de alarmă privind situația de pe Dunăre, unde, din iunie, nivelul scăzut al apei pune probleme transportatorilor. Ziua Portului Constanța la Budapesta face parte din strategia CN APM SA Constanța de promovare a facilităților și serviciilor oferite în vederea atragerii traficului de tranzit și consolidării rolului de centru regional și de distribuție, se arată într-un comunicat al CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, semnat de directorul general Valeriu Ionescu.