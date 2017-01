Traficul feroviar, paralizat două ore

Glasul roţilor de tren a amuţit ieri în toată ţara, între orele 7.00 şi 9.00, ca urmare a protestului spontan al feroviarilor, după ce negocierile privind încheierea unui nou contract colectiv de muncă au eşuat. Greva, care a ţinut pe loc sute de trenuri de călători, a împărţit pasagerii în două tabere: revoltaţi şi susţinători. Cel mai mare haos a fost în Gara de Nord, acolo unde zeci de trenuri sosesc şi pleacă în diferite colţuri ale ţării, aproape în fiecare minut. Navetişti care ieşeau sau intrau în tură, familii cu copii mici, pensionari care mergeau la tratament şi oameni care pierdeau avionul s-au perindat, ieri dimineaţă, prin Gara de Nord. Unii dintre ei - nemulţumiţi că nu pot ajunge la destinaţie din cauza protestului angajaţilor CFR, alţii - resemnaţi şi transformaţi rapid în susţinători şi admiratori ai feroviarilor, pentru că aceştia au curajul să-şi ceară drepturile.

PROTESTUL ANGAJAŢILOR CFR A AFECTAT CIRCULAŢIA A 278 DE TRENURI DE CĂLĂTORI DIN TOATĂ ŢARA

17 TRENURI DE CĂLĂTORI OPRITE LA CONSTANŢA Protestul declanşat ieri dimineaţă a perturbat traficul feroviar şi în Constanţa. Potrivit reprezentanţilor CFR Constanţa, 17 trenuri de călători şi 11 trenuri de marfă care tranzitează Gara Constanţa au fost afectate de oprirea lucrului angajaţilor, puţinii călători care aşteptau pe peron declarându-se nemulţumiţi de protestul CFR-iştilor. „Nu ştiam de protest, nu am fost anunţată. Am tren spre Bucureşti la ora 8.30. Bine că nu stau în gară decât jumătate de oră. După părerea mea, greva trebuiau să o facă în altă parte, pentru a nu afecta călătorii”, a spus o femeie care aştepta pe peron, ieri dimineaţă. O altă familie, care trebuia să plece spre Braşov, s-a declarat, de asemenea, nemulţumită de acţiunea feroviarilor, spunând că nu e normal ca trenurile să nu plece sub pretextul unui protest. „Nu poţi să protestezi fără să anunţi din timp. Este anormal să nu te gândeşti şi la acei călători care îşi fac planuri. Acum suntem nevoiţi să aşteptăm”, au spus, indignaţi, oamenii. Pe de altă parte, au fost şi călători care i-au înţeles pe feroviari şi au spus că este normal să protesteze pentru drepturile lor. „Foarte bine că îşi cer drepturile. Mulţi dintre noi ar trebui să facem acest lucru şi să nu mai acceptăm toate mizeriile din partea angajatorilor”, a spus un bărbat.

REVENDICĂRI Greva a fost declanşată după ce negocierile dintre salariaţi şi conducerea CFR de marţi seară, 22 aprilie, au eşuat. Sindicaliştii au cerut o majorare salarială de 10%, însă administraţia nu a oferit decât 4%. Totodată, 2.500 dintre ei ar urma să-şi piardă locul de muncă, ceea ce va însemna că cei care rămân, pe aceleaşi salarii, vor trebui, în opinia sindicaliştilor, să muncească mult mai mult. „Prin încetarea voluntară a lucrului, am vrut să tragem un semnal de alarmă că în ultimii cinci ani nu am primit niciun procent în plus la salarii. Mai mult, avem şi alte probleme. Drepturile de călătorie pe calea ferată pentru salariaţi au fost supendate, investiţii nu s-au făcut, iar condiţiile de muncă sunt precare, deşi ar fi trebuit să fie mai bune după ce ne-a fost luată grupa I de muncă”, a declarat vicepreşedintele Sindicatului Liber Mişcare Comercial Dobrogea, Năstase Surugiu. De condiţiile proaste de muncă s-au plâns şi angajaţii. „Condiţiile de muncă sunt catastrofale. Nu se investeşte un leu în nimic la calea ferată. Cred că în mod voit se doreşte să se meargă prost şi să se distrugă CFR”, a spus un angajat care lucrează la companie din 1982. CFR-iştii sunt decişi să meargă până la capăt, urmând toţi paşii legali de protest. În cazul în care nu vor fi invitaţi la negocieri de administraţie, sindicaliştii intenţionează să declanşeze greva generală.

Greva, supravegheată de poliţişti

O mie de poliţişti de la transporturi şi ordine publică au acţionat, ieri dimineaţă, în zona a 97 de staţii de cale ferată, unde au fost semnalate 220 de trenuri oprite, în urma protestului angajaţilor CFR. „Pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, începând cu ora 7.00, din dispoziţia şefului Poliţiei Române, Petre Tobă, a fost suplimentat numărul de poliţişti ce acţionează în zona gărilor şi triajelor CFR”, a anunţat Poliţia Română, într-un comunicat. Poliţiştii aflaţi în zona gărilor au desfăşurat activităţi pentru prevenirea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică. Nu au fost semnalate probleme pe parcursul protestelor.