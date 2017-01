Traficul în staţiunea Mamaia a fost adaptat sezonului rece

Ca în fiecare toamnă, Primăria Municipiului Constanţa, prin Serviciul Trafic Rutier din cadrul Direcţiei de Servicii Publice, redirijează circulaţia auto şi pietonală în dreptul barierelor de la intrarea în staţiunea Mamaia. "Aşa cum am anunţat încă de săptămîna trecută, am redirecţionat traficul, stabilind trei direcţii de circulaţie în staţiunea Mamaia, în aşa fel încît să creăm fluenţă. Astfel, din direcţia Pescărie, autovehiculele vor putea vira la stînga, pe lîngă staţia de taxare Perla, sau vor putea merge înainte, în staţiunea Mamaia. În acelaşi timp, autovehiculele care circulă din direcţia oraşului Năvodari, vor putea merge pe bd. Aurel Vlaicu sau vor putea vira la stînga, spre Satul de Vacanţă, pe lîngă staţia de taxare. Conducătorii auto care vor circula dinspre bd. Aurel Vlaicu vor putea merge înainte, în staţiunea Mamaia, pe trei benzi de circulaţie, sau vor putea vira spre dreapta, spre Satul de Vacanţă", a declarat directorul Direcţiei de Servicii Publice, Ionel Pilat. El a adăugat că acest sistem de circulaţie a fost stabilit cu acordul Poliţiei Rutiere şi cu avizul Comisiei de Circulaţie. "Totodată, în sezonul rece, prin dispoziţia primarului Constanţei, Radu Mazăre, şi cu acordul Poliţiei Rutiere, am instalat în staţiunea Mamaia, începînd de la Pescărie şi pînă la hotel Caraiman, cinci semne de circulaţie care indică creşterea limitei legale de viteză, de la 50 km/h, care a fost valabilă în timpul sezonului estival, la 70 km/h, limită care se aplică în extrasezon", a adăugat Ionel Pilat.

Activitatea depusă de lucrătorii Serviciului Trafic Rutier în vederea redirijării circulaţiei la intrarea în Mamaia a constat în schimbarea a 15 semne de circulaţie şi în ridicarea, de pe bd. Mamaia şi de la punctele de întoarcere, a unui număr de 350 de stîlpi cu catadioptrii. În plus, au fost realizate lucrări pentru executarea de marcaje rutiere minore. Lucrările au fost executate pentru a răspunde necesităţilor reglementării traficului rutier în condiţiile impuse de sezonul rece. "Toate aceste activităţi au fost realizate de către lucrătorii Serviciului Trafic Rutier în cursul nopţii de 24 spre 25 septembrie, conform anunţurilor publicate în presă anterior. Lucrările au fost finalizate în dimineaţa zilei de 25 septembrie, ora 07.00", a mai declarat Ionel Pilat.