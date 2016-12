Traficul înregistrat pe canalele navigabile a scăzut cu 10%

Traficul pe canalele navigabile a scăzut cu 10% în semestrul I din 2010 faţă de aceeaşi perioadă din 2009, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile (temperaturi sub zero grade în ianuarie-februarie şi ploi în iunie-iulie), au anunţat, ieri, reprezentanţii Companiei Naţională Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN). „Cu toate acestea, pierderile au fost recuperate ca urmare a creşterii traficului din luna iulie, când s-au obţinut 500.000 tone capacitate peste program, fapt ce a permis o recuperare de 40% din pierderile înregistrate în primul semestru. O caracteristică a traficului în primul semestru al anului 2010 este revenirea transportului intern de marfă care, faţă de anul 2009, în aceeaşi perioadă, a crescut cu 36%”, spun reprezentanţii CN ACN. Aceştia au precizat că datorită nivelurilor crescute ale Dunării s-a permis încărcarea navelor cu marfă peste media obişnuită, iar depăşirile la indicatorul de marfă extern se datorează şi participării navelor sub pavilion românesc la transportul acestora, depăşind cu 12% estimările. „Ca un avantaj al nivelurilor crescute s-a înregistrat şi o economie de energie electrică de 67% faţă de programul lunii iunie, având în vedere că nivelul Dunării a fost peste nivelul apei din canal cu aproximativ trei metri şi astfel s-a preluat apă în regim gravitaţional prin Staţia de Pompare Complexă în volum de 263 mil. mc, pentru producerea de energie electrică la ecluza Agigea”, precizează reprezentanţii companiei. Evoluţia pozitivă a traficului este determintă de intensificarea tranzitului de minereuri şi cărbuni pentru intern şi extern, cât şi de creşterea exporturilor de cereale, în special porumb din Serbia şi Ungaria, dar şi a importului de bauxită pentru combinatul de la Tulcea.