Tragedia de la admiterea în avocatură, parodiată pe internet

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a devenit ținta unei parodii care circulă pe internet, după ce candidații care au picat pe capete examenul de intrare în avocatură au anunțat public că testele-grilă au avut greșeli flagrante de gramatică și au fost dificile. În vreme ce unii dintre candidați i-au blamat pe reprezentanții UNBR, alții au ales să facă haz de necaz și au taxat erorile într-o manieră amuzantă. Autori necunoscuți au postat de pe site-ul YouTube.com un filmuleț care, potrivit luju.ro, reprezintă un pamflet, o parodie concepută la scurt timp după afișarea rezultatelor examenului de admitere în profesie. Subiectul principal al fimulețului îl constituie greșelile gramaticale din interiorul grilelor, aspect semnalat de unul dintre candidați, Alexandrin Reznic, care s-a arătat indignat de modul în care s-a desfășurat examenul și de greșelile din grile: „Sper ca la un studiu deloc aprofundat să descoperiți unde se pune cratima în „asigurându-l” sau „determinându-l”... Dați dovadă de pură indolență și nepăsare, de bătaie de joc la adresa candidaților sau pur și simplu sunteți incompetenți...”.

DECANUL HITLER În centrul filmulețului se află Hitler, întruchipându-l pe decanul UNBR, care-și ceartă colaboratorii pentru că s-au lăsat „învinși de o cratimă”. Dialogul este subtitrat în limba română și-i parodiază pe reprezentanții UNBR, care nu au știut să scrie corect testele-grilă. „Decane, am scris asigurând-ul... am luat din cartea lui Deak ... nu m-am așteptat să fie greșit. Am luat 10 la succesiuni...”, este explicația unuia dintre subordonați. Replicile Fuhrer-ului sunt dure și se pierd în strigăte: „Din cartea lui Deak... În cartea lui Deak? El e bun la succesiuni, nu la gramatică! V-am spus că dacă nu știți să scrieți... vă uitați în tratatul lui Chirică!! Nici vorba nu te uiți în cartea lui Deak! Pe Chirică nu îl ințelegi... Dar măcar poți da copy-paste la cuvinte... și să le pui în grile! Dar Deak? E ca și cum ai citi Mitrache în loc de Strețeanu”. În final, acesta se resemnează și acceptă că totul s-a sfârșit. „Am făcut grilele după înfățișarea noastră... și uite ce a ieșit. Probabil e momentul să ne întoarcem și noi la facultate... Am crezut că practica bate teoria. Dar m-am înșelat. Și uite așa ne-a învins o cratimă. O cratimă. Vă vine să credeți? Suntem penibili!”. Autorii filmulețului au atins și subiectul care-i doare cel mai tare pe candidații la admiterea în avocatură, și anume asemănarea acestui examen cu cel de intrare în magistratură. „9%. Asta e reușita noastră. Ce, noi suntem INM?! E inacceptabil! O să râdă cei de la INM de noi! Chiar în aceste momente când încercăm să părem altfel decât ei!... și nu reușim să punem o cratimă corect!? (...) O să ajung mai rău ca avocații din oficiu! Poate luăm grilele de la INM și schimbăm fontul. Poate nu se vor prinde și îi păcălim. Sau luăm grilele de la Udroiu. Că nu le citește nimeni! Mai bine lăsam grilele de anul trecut...”, mai spune Hitler.

REZULTATE DEZASTRUOASE Filmulețul este haios, însă el nu va putea acoperi rușinea candidaților care au picat examenul cu note de 0, 1 sau 2. Avocații care profesează sunt de părere că cei care s-au înscris la acest concurs ar fi trebuit să învețe, mai întâi, materiile obligatorii și să nu se cramponeze de o cratimă, care, cu siguranță, nu le-a afectat nota finală obținută. „Înainte să critici vecinul, vezi și gunoiul din curtea ta”, este un proverb românesc ce se potrivește perfect situației de față. Să nu uităm că examenul de intrare în avocatură de anul acesta a adus cele mai slabe rezultate din ultimii patru ani, rata de promovabilitate fiind de 10%, spre deosebire de 2013, când 20% dintre candidați au reușit să obțină note de trecere.