Tragedia de la „Colectiv”: Şapte chirurgi lucrează la un singur om; experţi străini spun că nu au mai avut aşa cazuri

Şapte chirurgi "lucrează" la un singur om, în condiţiile în care cei 90 de pacienţi în stare gravă înseamnă, de fapt, o mie de pacienţi cu arsură cunoscută până acum, iar experţi veniţi din alte ţări au renunţat după ce au văzut că sunt cazuri cu care nu s-au mai confruntat, spune Nicolae Bănicioiu. Întrebat dacă sistemul medical actual îi poate ţine în viaţă pe cei 90 de răniţi în incendiul de la „Colectiv“, aflaţi în stare gravă şi critică, în spitale din Capitală, ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a declarat pentru Mediafax că pacienţii respectivi "nu sunt în stare gravă, ci într-o stare fără precedent". "Suntem într-o situaţie cu totul neaşteptată. Cei 90 de pacienţi în stare gravă înseamnă, de fapt, o mie de pacienţi cu arsură cunoscută până acum. Şi nu spun asta doar eu, ci o recunosc specialiştii dn ţară şi din străinătate", a spus Bănicioiu.

Ministrul Sănătăţii a precizat, în ceea ce priveşte dimensiunea unei echipe medicale în cazul acestor pacienţi fără precedent, că şapte chirurgi lucrează simultan la un singur om. "Unul la faţă, altul la mână, altul la picior şi tot aşa. Francezii ne-au zis că ei nu credeau că pot face faţă la aşa ceva. Revin. O echipă are şase - şapte chirurgi. O echipă completă are cam 10-15 persoane. Numai la Floreasca sunt 40 de chirurgi şi 25 de rezidenţi. Pe lângă Spitalul de Arşi, există clinici de chirurgie plastică, reparatorie şi arsuri şi în marile spitale de urgenţă. Spitalele au făcut dovada unor echipe medicale foarte bine pregătite", a declarat Bănicioiu.

Întrebat dacă Ministerul Sănătăţii a făcut solicitare pentru ca răniţii să fie transportaţi în alte ţări, Bănicioiu a spus că ministerul nu a făcut o asemenea cerere, dar că au venit experţi din mai multe ţări cu acest gând. "După ce au văzut că este vorba despre cazuri cu care nu s-au mai confruntat nici ei, au renunţat. Mai mult, am spus-o şi repet, noi nu ne-am opus niciunui ajutor. Şi mulţumim tuturor care şi-au oferit sprijinul", a afirmat Nicolae Bănicioiu.

Referitor la situaţia actuală a băncii de piele, ministrul Sănătăţii a spus că, în prezent, sunt 7.000 de centimetri de piele. "Cel mai bun este autotransplantul. Sigur că în acest moment nu s-ar lua în calcul o astfel de intervenţie. Dar să ştiţi că în bancă sunt 7.000 de centimetri de piele. Mai mult, să ştiţi că sistemul a fost pregătit foarte bine. În noaptea incendiului am plecat prin spitale şi am văzut că, de exemplu, albumina, atât de necesară în aceste cazuri, era în stocuri suficiente, incredibile", a spus Bănicioiu.

Întrebat despre Departamentul de Chirurgie Plastică de la Spitalul Floreasca, ministrul Sănătăţii a răspuns: "Vorbim din nou despre situaţii aparte. Primele 72 de ore au fost cele în care s-au făcut intervenţii şi de câteva ori pe zi. Nu era cazul să-i transferăm. Pe măsură ce situaţiile o vor impune, vor fi mutaţi în acest departament, profesorul Ioan Lascăr va decide".

Un expert francez în tratamentul arsurilor grave, venit în misiune în România, a declarat luni seară, după ce a vizitat mai multe spitale din Bucureşti în care sunt internați pacienţii răniţi în incendiul de la „Colectiv“, că nu au întâlnit niciodată o astfel de situaţie.

Profesorul Marc Chaouat, secretarul general al Societăţii Franceze de Studiere şi Tratare a Arsurilor și medic la Centrul de Tratare a Victimelor Arsurilor Grave din Spitalul St. Louis din Paris, a declarat luni seară, într-o conferinţă la Ambasada Franţei, că el și un alt medic francez, Vincent De Broucker, veniți împreună în misiune, au vizitat spitalele din Bucureşti pentru o acţiune care era planificată cu mult timp înainte, dar şi pentru a discuta cu colegii români despre această situaţie de criză. El a spus, după ce a vizitat mai multe spitale din Bucureşti în care sunt internați pacienţii răniţi în incendiul de la „Colectiv“, că nu au întâlnit niciodată o astfel de situaţie. "Am văzut mobilizarea de care colegii noştrii dau dovadă, este o situaţie cu care rar te întâlneşti în experienţa profesională. Am o experienţă de peste 20 de ani, dar nu am cunoscut niciodată o astfel de situaţie cu un număr atât de mare de pacienţi în stare gravă care să fie trataţi în acelaşi timp", a spus Marc Chaouat.

În urma incendiului din clubul „Colectiv“ au murit 32 de persoane, iar alte aproximativ 130 sunt internate în mai multe spitale din București, peste 50 fiind în stare critică sau gravă.