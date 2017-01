Tragedia păsărilor moarte continuă

După o săptămînă în care autorităţile veterinare au descoperit zeci de lebede şi lişiţe moarte în Mangalia, Constanţa, Saturn şi Jupiter, foamea şi frigul au dat iama şi în coloniile de păsări din staţiunea Mamaia. O nouă lebădă a fost găsită moartă, ieri după-amiază, în zona Hotelului „Rex” din staţiunea Mamaia. La fel ca şi în cazul celorlalte zone în care au fost descoperite păsările, reprezentanţii Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa au prelevat probe în vederea efectuării testelor de laborator. Deşi dubiile privind prezenţa virusului gripei aviare sînt spulberate pe zi ce trece, iar reprezentanţii DSVSA susţin că au situaţia sub control, biologii marini constănţeni sînt îngrijoraţi de numărul tot mai mare de păsări moarte. Potrivit directorului Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin „Oceanic Club”, biolog Răzvan Popescu-Mirceni, analizele efectuate în paralel cu cele ale veterinarilor pe cadavrele celor 20 de lebede şi pelicani din Constanţa şi Mangalia au demonstrat faptul că păsările au murit de foame. „Am efectuat mai multe disecţii la lebede şi pelicani, însă am constatat că majoritatea nu aveau organele interne afectate. Pe de altă parte, nu am constatat existenţa paraziţilor în probele prelevate şi analizate, ceea ce exclude posibilitatea de a ne confrunta cu anumite boli. Păsările au murit din cauza frigului, mai ales că multe lacuri au fost îngheţate în această perioadă, ceea ce le-a împiedicat să se hrănească în mod corespunzător”, a declarat Mirceni. Specialiştii susţin că acest fenomen s-a manifestat şi pe parcursul anilor trecuţi, însă odată cu scăderea temperaturilor este posibil ca şi alte colonii de păsări să fie decimate. “Mai îngrijorător este faptul că cele mai multe păsări moarte sînt exemplare tinere, care s-au deshidratat foarte rapid. Cu toate că mulţi oameni au avut iniţiativa de a hrăni lebedele cu biscuiţi sau pîine uscată, acest lucru nu este benefic pentru păsări. Produsele alimentare aruncate în apa mării se îmbibă cu sare şi astfel ajung să fie ingurgitate de păsări. Ingerarea unei cantităţi de sare mai mare decît cea cu care sînt ele obişnuite le poate fi fatală. Dacă am fi avut de-a face cu gripa aviară, cele mai afectate puteau fi lişiţele, nicidecum păsări mari precum lebedele sau pelicanii”, a încheiat Răzvan Popescu-Mirceni.