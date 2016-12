Tragedia unei vieţi schimbate într-o secundă

DE PE SCENĂ, ÎN SCAUNUL CU ROTILE Un accident nefericit petrecut în Italia în 1998 i-a schimbat viaţa unei foste balerine din Constanţa. Gabriela Dragnea avea atunci 24 de ani şi toată viaţa înainte. Drama s-a petrecut pe o plajă din Italia, în urma accidentului fosta balerină rămânând paralizată de la gât în jos. De 14 ani, părinţii au grijă de ea şi de propria lor sănătate, destul de şubredă. Cazul Gabrielei a ajuns ieri şi la primarul Radu Mazăre, care a decis să-i facă o vizită. „Lumea mea este acum între aceşti patru pereţi. Nu mai este prin Orient, prin Europa, prin sălile de spectacole”, a declarat Gabriela Dragnea în prezenţa primarului. Fosta balerină i-a povestit primarului cum, într-o secundă, viaţa ei a luat-o într-o cu totul altă direcţie. „Eram cu prietenul meu la plajă în Italia. Am sărit de câteva ori în apă, după care am dorit să fac săritura perfectă. Din nefericire pentru mine am sărit, dar am uitat să mai pun mâinile şi am dat cu capul de nisip. Am paralizat pe loc”, a povestit Gabriela.

AJUTOR DE LA PRIMĂRIE Impresionat de povestea fostei balerine, Radu Mazăre a întrebat-o cu ce o poate ajuta. Gabriela i s-a plâns primarului că, profitând de situaţia ei şi de bătrâneţea părinţilor ei, sunt oameni care vin şi le fură tot ce au prin curte. „Aş vrea să mă ajutaţi, dacă se poate, să obţin autorizaţie pentru gardul de afară, pentru că mereu ni se fură diverse lucruri. De asemenea, să mă ajutaţi să plătesc pe cineva care să stea cu mine în timpul zilei, deoarece eu nu pot face absolut nimic. Şi cam atât. Cred că sunt alţii mai nevoiaşi ca mine care au nevoie de ajutorul dumneavoastră”, a spus Gabriela Dragnea. Chiar dacă are nevoie de un ajutor mult mai consistent, fosta balerină nu a dorit să forţeze nota. „Vom face o anchetă socială şi îţi vom da de la Primărie 1.000 de euro pe lună, ca să te ajute cu toate. Zi-mi, ce mai ai nevoie?”, a spus primarul Radu Mazăre. Cu un glas tremurând, de emoţie, Gabriela i-a spus primarului că ar fi bine dacă s-ar putea face o alee pentru a ajunge la ea puţinii prieteni care i-au mai rămas, şi care să-i permită mult mai uşor deplasarea la spital atunci când situaţia o cere. „Vom face toate demersurile pentru ca gardul să primească autorizaţie. De asemenea, vom vorbi cu cei de la SCIL Confort Urban pentru a fi realizată într-un timp cât mai scurt aleea de acces”, a spus Mazăre. Gabriela i-a mai povestit primarului ce înseamnă să fii bolnav, cum imediat după accident prietenii au părăsit-o rând pe rând şi cum arată viaţa de zi cu zi atunci când eşti imobilizat la pat.