Un avion IAR 99 Şoim, cu dublă comandă, s-a prăbuşit, ieri, în jurul orelor 10.30, în zona Aeroportului Craiova. Aeronava aparţine Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor Craiova, iar accidentul s-a produs la scurt timp de la decolare, la 500 de metri nord de pistă. În urma impactului, pilotul, comandor Aurelian Cojocaru, şi-a pierdut viaţa, în timp ce instructorul aflat la bord, comandor Mihail-Relu Ioana, a fost rănit şi preluat de un echipaj SMURD, fiind transportat iniţial la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naţionale, comandorul Cojocaru era şeful Secţiei piloţi încercare, navigaţie şi meteorologie şi avea 900 de ore de zbor pe acest tip de aeronavă. El avea 48 de ani, era căsătorit şi avea un copil. Locotenent-comandorul Mihail-Relu Ioana are 35 de ani, este instructor şi pilot de încercare şi are peste 700 de ore de zbor pe acest tip de aeronavă. El este căsătorit şi are un copil. În momentul impactului, avionul, care executa un zbor de antrenament, a luat foc, fiind distrus complet.

TRANSFER Locotenent-comandorul Relu Ioana a fost adus în Capitală cu o aeronavă a Forţelor Aeriene Române. Potrivit unui comunicat de presă al MApN, o aeronavă C-27J Spartan, aparţinând Forţelor Aeriene Române şi echipată pentru evacuare medicală, a decolat în jurul orelor 14.00 de la Otopeni, pentru a-l transporta de la Craiova, la Bucureşti. Acesta a fost asistat pe timpul zborului de o echipă medicală SMURD. “Pacientul are un traumatism cranio-facial de intensitate medie, multiple fracturi la picioare, una dintre acestea fiind deschisă, cu sângerare semnificativă. De asemenea, are un traumatism toracic şi două fracturi costale. În momentul în care a fost preluat de echipajul medical era conştient şi stabil hemodinamic. I-au fost făcute investigaţii radiologice şi la tomograf, fiind constatate fracturile, care sunt considerabile. Totodată, a suferit şi arsuri pe 10% din suprafaţa corpului”, a declarat medicul SMURD Liliana Dăbuleanu.