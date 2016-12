Tragedie în Class One

ACCIDENT TERIBIL. Cea mai spectaculoasă competiţie a ambarcaţiunilor cu motor şi-a plătit, vineri, tributul, în ultimul Grand Prix al sezonului Class One World Powerboat Championship 2009. Aflaţi printre favoriţii la titlul mondial, Mohammad Al Mehairi (Emiratele Arabe Unite) şi Jean Marc-Sanchez (Franţa) şi-au pierdut viaţa în urma unui grav accident produs în timpul primei curse din cadrul Dubai Grand Prix. Ambarcaţiunea celor doi, Victory 1, reprezentînd Dubai Victory Team, a fost implicată într-un nedorit incident produs la mare viteză în debutul cursei de la Dubai International Marine Club. Personalul de siguranţă a cursei le-a acordat primul ajutor, piloţii fiind apoi transportaţi de urgenţă, cu elicopterul, la un spital din Dubai, însă eforturile medicilor şi procedurile de resuscitare au fost în zadar. „Startul a decurs în condiţii de deplină siguranţă, chiar dacă a existat un mic incident, Welmax 90 lovindu-se uşor de Victory 7. Puţin după începutul cursei, Fazza 3 se află pe prima poziţie, urmată de Welmax 90 şi Victory 1. În turul al 7-lea, Victory 1 a ales să facă un tur lung şi, după ce l-a încheiat, a intrat pe o linie dreaptă, unde a atins peste 200 de kilometri pe oră. Dintr-o dată, ambarcaţiunea s-a rotit pur şi simplu pe o parte şi a aterizat cu chila în sus. Imediat a apărut steagul roşu, s-a oprit cursa, iar toate ambarcaţiunile s-au retras de pe traseu. Am încercat să vedem ce s-a întâmplat, dar informaţiile veneau destul de greu. Am aflat că piloţii au fost recuperaţi din apă şi transportaţi de urgenţă la spital, timp în care medicii au încercat să-i resusciteze. Preşedintele WPPA, Saeed Hareb, a anunţat ceva mai târziu, în cadrul unei conferinţe de presă, moartea celor doi piloţi. Este un sfârşit tragic al unui sezon, care, cu toate greutăţile, a decurs bine până acum. Am văzut ambarcaţiunea şi avea toată partea de deasupra distrusă. Probabil că apa a pătruns prin spatele celor doi piloţi şi i-a împins spre aparatura de bord. Cursa de sâmbătă s-a anulat şi se va lua o decizie în ceea ce priveşte soarta acestui sezon, dar, aşa cum a spus Saeed Hareb, şi astfel de accidente fac parte din cursă. Nu s-a mai întâmplat un accident mortal din 1992, iar ambarcaţiunile au evoluat mult în ultimii ani. Am mai văzut accidente, dar niciodată capsula piloţilor nu a fost afectată”, a declarat Alin Vintilă, manager proiect Power Marine, prezent la Dubai pentru ultima etapă a sezonului. „Este un accident tragic şi o pierdere foarte mare. Sper să nu afecteze însă acest sport. Pentru moment, campionatul este suspendat şi urmează să analizăm cauzele care au dus la acest accident. Până la sfârşitul acestui an sau la începutul anului viitor vom avea o întâlnire în care vom decide cum vom aborda următorul sezon”, a spus Ionuţ Barbu, membru în Consiliul de Conducere al WPPA şi administrator Power Marine.

PALMARES IMPRESIONANT. Concurând pe ambarcaţiunea Victory 1, Mohammad Al Mehairi (Emiratele Arabe Unite) şi Jean Marc-Sanchez (Franţa) au câştigat în acest sezon titlul european şi se aflau pe locul secund în clasamentul pentru titlul mondial înaintea ultimelor două etape, ambele programate la Dubai. În vîrstă de 34 de ani, Al Mehairi se afla la primul sezon în Class One, în timp ce Sanchez, în vârstă de 48 de ani, avea în palmares titlul mondial şi european în 2007. La Class One Romanian Grand Prix 2009, cei doi au terminat prima cursă pe locul 6, după ce s-au confruntat cu probleme mecanice în ultimul tur, când ocupau poziţia secundă. În cea de-a doua cursă de la Mamaia, Victory 1 a terminat pe poziţia secundă, ceea ce i-a propulsat spre titlul european cucerit la Stresa, în Italia.