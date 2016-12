Tragedie în lumea medicală

Medicii constănţeni sînt puşi din nou în faţa unui caz medical aproape imposibil de rezolvat. O fetiţă de doar nouă ani, din Mangalia, se află pe patul de spital, în comă profundă, după ce, în urma unei operaţii banale de extirpare a apendicelui, la scurt timp, au fost descoperite alte probleme de sănătate care pun în pericol viaţa copilului. Chiar dacă Andreea Angela Axinte s-a simţit bine imediat după operaţia de extirpare a apendicelui, la 16 ore după aceasta, au început să apară problemele, potrivit purtătorului de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Florian Stoian. Nimeni nu s-a gîndit nici măcar o secundă că viaţa Andreei urma să atîrne de un fir de aţă. Potrivit medicilor, copilul a dezvoltat brusc convulsii, iar în urma unui examen efectuat la Computerul Tomograf a reieşit un hematom în zona occipitală temporală dreaptă şi un edem cerebral. „Înainte de intervenţia chirurgicală, medicii au supus copilul la toate intervenţiile care se fac în aceste situaţii, însă un computer tomograf nu i-a fost făcut, cum de altfel nicăieri în lume nu se face aşa ceva înainte de o operaţie de acest gen”, a declarat purtătorul de cuvînt al SCJU. Specialiştii nu exclud ca problemele apărute să fi survenit ca urmare a unei malformaţii de vas, a unui anevrism sau a unui traumatism în urma unei căzături cu ceva timp înainte. Ciudat este că, potrivit spuselor mamei, Andreea nu s-a plîns niciodată de ceva. „Nu am avut niciodată probleme cu ea. Acum, zilele trecute, s-a plîns că o doare rău burtica şi mijlocul. Am dus-o repede la Spitalul din Mangalia. Acolo nu ne-au făcut nimic şi ne-au trimis la Spitalul din Constanţa. Aici, toţi medicii şi toate asistentele au făcut totul pentru noi. Mă rog Bunului Dumnezeu să facă o minune să ne salveze fetiţa”, spune emoţionata mama copilei. Femeia şi-a adus aminte cum Andreea şi-a revenit după prima operaţie, cum a mîngîiat-o şi a întrebat de fraţii ei, Ştefan şi Gabriel, care o aşteaptă acasă. „A întrebat şi de tatăl ei, dar în primul rînd de frăţiorii ei. Mi-a spus că îi este tare dor de ei şi că vrea să-i vadă. Am mîngîiat-o şi am îmbrăţişat-o mereu. Nu am plecat de lîngă ea. Spre seară, înainte să adoarmă, m-a pupat şi mi-a spus că este ultima oară cînd mă mai pupă. Mi-a mai spus să-i pup şi pe frăţiorii ei că ea nu crede că o să mai ajungă vreodată acasă”, spune mama, care se tot întreba de ce fiica ei a spus aşa ceva. Ce-i drept, medicii sînt rezervaţi în ceea ce priveşte prognosticul copilei.

Îşi făcea temele la lumina lumînării

Familia Axinte locuieşte în Mangalia, pe strada George Enescu la nr. 9, într-o căsuţă amărîtă, cu o singură cameră. Acolo stau toţi, îngrămădiţi în două paturi. Nu exista seară, ca, înainte de culcare, Andreea să nu îngenuncheze şi să-şi spună rugăciunea în faţa icoanelor. „Aşa ştia ea că este bine. Stătea cu mînuţele împreunate şi-şi spunea rugăciunea. Îmi venea mereu să plîng cînd o vedeam. Se ruga pentru fraţii ei, dar şi pentru noi, părinţii ei”, mai spune mama. Chiar dacă familia nu a putut să-i ofere copilei prea multe jucării, hăinuţe de cea mai bună calitate şi în pas cu moda, mama sa este tare mîndră de ea că învaţă cît se poate de bine, chiar dacă era nevoită să-ţi scrie temele şi la lumina lumînării. „Nu avem lumină. Ne tot chinuim să ne tragem şi noi curent, însă nu reuşim deloc”, a mai spus femeia. Acum, aflată în spital, mama copilei îşi doreşte doar ca Andreea să se facă bine şi să se întoarcă acasă, acolo unde este iubită de toţi vecinii şi, bineînţeles, de frăţiorii ei. Copila îşi tot ruga mama în ultima perioadă ca de ziua ei să-i cumpere un bebeluş mare, care să fie fetiţă, pentru că şi-a dorit mult o surioară cu care să doarmă şi cu care să se joace... Andreea este internată la secţia terapie intensivă copii, unde este ţinută în viaţă cu ajutorul aparatelor.

Astăzi, Consiliu medical pentru o analiză a cazului Andreei

Potrivit purtătorului de cuvînt al SCJU, dr. Florian Stoian, în cursul acestei dimineţi va avea loc un consiliu medical la care vor participa toţi medicii care au consultat-o pe Andreea, atît înainte de intervenţia chirurgicală, cît şi după. „Fiecare îşi va prezenta punctul de vedere în acest caz, după care se vor trage concluziile. Cel mai tîrziu săptămîna viitoare vom prezenta rezultatele finale”, a declarat dr. Stoian.