Tragedie în tabără, la Eforie Sud

Doi copii de 13 şi 14 ani, din localitatea ieşeană Ciorteşti, şi-au găsit sfîrşitul în apele Mării Negre, în staţiunea Eforie Sud. Cei doi băieţi, împreună cu alţi opt colegi, au mers, sîmbătă dimineaţă, pe o plajă neamenajată din apropierea Taberei Internaţionale „New Paradise”, sub supravegherea profesoarei lor, Elisabeta Mincior, care i-a lăsat să intre în apă, deşi curenţii erau puternici, iar în zonă există panouri care avertizează că scăldatul este interzis. Martorii spun că în mare s-au aventurat cinci copii: trei dintre ei au reuşit cu greu să se întoarcă la mal, dar, din nefericire, Adrian Roşu, de 13 ani, şi Mirel Enache, de 14 ani, nu au avut suficientă forţă pentru a învinge furia valurilor şi au pierit înghiţiţi de ape. După aproape trei ore, trupul neînsufleţit al lui Adrian Roşu a fost găsit. Se întîmpla sîmbătă după-amiază în jurul orelor 13.30. Pe Mirel Enache, scafandrii şi salvamarii l-au căutat atît sîmbătă, cît şi duminică, însă toate eforturile lor s-au dovedit zadarnice. Ieri, în jurul orelor 18.00, echipele de intervenţie au oprit operaţiunile din cauza vremii nefavorabile.

Avertismente zadarnice

Declaraţiile salvamarilor aruncă umbre asupra comportamentului Elisabetei Mincior, profesoara care ar fi trebuit să supravegheze grupul de elevi. Aceştia spun că Adrian Roşu a fost la un pas de înec şi vineri, cînd a intrat în apă în aceeaşi zonă şi a fost salvat înainte de a fi dus în larg de curenţii extrem de puternici. Salvamarii susţin că i-au atras atunci atenţia Elisabetei Mincior asupra riscurilor la care îi expune pe copii lăsîndu-i să se scalde într-un loc atît de primejdios. Şefa Direcţiei Judeţene de Tineret Constanţa (DJT), Cristina Brânzoi, a explicat că orice cadru didactic semnează un proces-verbal de instruire la sosirea în tabără şi că, în acest caz, Elisabeta Mincior a încălcat regulile care i-au fost comunicate. Audiată de poliţiştii din Eforie, Elisabeta Mincior a recunoscut că primise avertismentele respective de la salvamari, dar le-a explicat oamenilor legii că micuţii nu au vrut să o asculte atunci cînd le-a interzis să intre în apă. „Dosarul va ajunge luni pe masa procurorilor. Atunci vom vedea care este partea de vină a profesoarei”, a declarat prim procurorul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa, Gigi Ştefan. Se pare că încadrarea juridică a faptei ar fi ucidere din culpă, însă anchetatorii evită să se pronunţe în acest stadiu al cercetărilor.

„Lipsă de responsabilitate”

Cei doi copii care s-au înecat erau elevi ai unor şcoli din comuna ieşeană Ciorteşti şi au plecat în tabără alături de alţi opt copii din localitate, sub supravegherea mai multor cadre didactice. Peste două zile ar fi urmat să se întoarcă acasă… Micuţii erau cazaţi în tabăra \"New Paradise\" din Eforie Sud. Tragedia de sîmbătă a stîrnit reacţii dure la Bucureşti. Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) a anunţat că o comisie de anchetă va face verificări la tabără. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, spune că responsabilitatea pentru înecul celor doi elevi îi aparţine profesoarei care îi însoţea. “Consider că e o totală lipsă de responsabilitate. Erau cinci cadre didactice şi şapte copii. Nu înţeleg cum a fost posibil. Dacă ţi-ai asumat răspunderea, tu eşti responsabil pentru această asumare. O găsesc responsabilă pe doamna profesoară. Un asemenea om nu are ce căuta în această meserie. I se putea întîmpla şi într-o oră de clasă”, a declarat Ecaterina Andronescu. Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi a anunţat constituirea unei comisii de anchetă care să analizeze în ce măsură profesorii supraveghetori se fac vinovaţi în cazul celor doi copii care au murit înecaţi. Subsecretarul de stat, Dan Neagu, de la MTS, şeful comisiei de anchetă în cazul celor doi copii din Iaşi înecaţi la Eforie Sud, a declarat că cei doi profesori însoţitori ai grupului de la Iaşi şi-au asumat întreaga responsabilitate pentru copiii pe care i-au adus în tabără, inclusiv prin semnarea unor procese-verbale. “Toate documentele taberei sînt în ordine. Cei doi profesori însoţitori, Elisabeta Mincior şi Paraschiva Smoc, şi-au asumat întreaga responsabilitate încă din prima zi de tabără în cazul copiilor din comuna Ciorteşti. Toate procesele-verbale sînt semnate corespunzător, iar profesorii şi copiii au făcut instructajul imediat ce au ajuns acolo”, a declarat subsecretarul de stat.

Ajutor financiar pentru părinţi

Primăria localităţii ieşene Ciorteşti a anunţat că va suporta cheltuielile de înmormîntare. Gheorghe Gurzun, edilul localităţii, a declarat că tatăl lui Mirel Enache a plecat, ieri, spre Eforie Sud. “Am fost astăzi (duminică - n.r.) la cele două familii din comună şi aproape nu mai am cuvinte. Oamenii plîng fără încetare şi nu înţeleg cum s-a putut întîmpla aşa ceva. Bunica lui Adrian Roşu este extrem de afectată. A trecut greu peste şoc, iar în plus este şi bolnavă cu inima. M-am dus să o consolez, ea spunînd că întreaga vină o poartă profesorul însoţitor. I-am spus că justiţia îşi va spune cuvîntul”, a declarat primarul. Acesta a mai spus că o cunoaşte foarte bine şi pe profesoara Elisabeta Mincior, cea care s-a aflat alături de copii pe plaja din Eforie, în momentul producerii tragediei. “Este o profesoară de chimie foarte bună, fiind singurul dascăl din comună cu doctorat. A lucrat la şcoala din Ciorteşti pînă în această vară, iar între timp s-a transferat în altă parte. N-aş vrea să fiu acum în locul ei. N-o acuz, dar poate trebuia să fie ceva mai atentă“, a mai declarat primarul Gurzun.