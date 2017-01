Tragedie rutieră la Cumpăna

Un bãrbat în vîrstã de 39 ani din localitatea Cumpãna a murit, joi noaptea, dupã ce autoturismul pe care îl conducea s-a izbit violent de un trunchi de copac şi apoi a fost proiectat în gardul din beton al unui imobil. Tragedia s-a petrecut la jumãtate de orã dupã miezul nopţii, pe Drumul Naţional 39E, la intrarea în comuna Cumpãna. În scurt timp, la locul tragediei au ajuns trei echipaje de poliţie, douã de Ambulanţã şi Descarcerarea. Din primele verificãri efectuate de poliţiştii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa a reieşit cã accidetul s-a produs din cauza vitezei excesive şi a neatenţiei şoferului. Oamenii legii spun cã Georgel Coman, în vîrstã de 39 ani, din Cumpãna, şoferul unui autoturism Dacia Logan, înmatriculat CT 67 CSG, se îndrepta spre Constanţa în maşinã aflîndu-se şi cumnatul sãu, Constantin Sanda, de 43 ani, din satul Negureni. Poliţiştii spun cã la mai puţin de 100 de metri de ieşirea din comunã, şoferul a pierdut controlul direcţiei, maşina a ieşit de pe şosea şi s-a rãsturnat cu roţile în sus, dupã care şi-a continuat deplasarea aprox. 10 metri, prin alunecare, pe plafon, s-a izbit de un trunchi de copac şi s-a oprit într-un gard din beton. Ioana Ghioca, proprietara gardului distrus, spune cã a auzit o bubuiturã puternicã şi lãtratul cîinelui. „Am ieşit sã vãd ce s-a întîmplat şi am auzit strigãte de ajutor. Dupã ce am vãzut gardul distrus mi-am dat seama cã a fost un accident. Am ieşit în stradã şi, neştiind ce sã fac, am oprit un microbuz care l-a luat pe bãrbatul din dreapta şoferului şi l-a dus la dispensarul din comunã. Dupã aceea a venit şi salvarea şi l-a dus la spital, la Constanţa”, a spus Ioana Ghioca. La rîndul sãu, plutonierul major Alexandru Ciubuc, comandantul echipei de descarcerare a declarat cã în momentul în care au ajuns la locul accidentului, în interiorul autoturismului se mai afla doar şoferul. „ Am intervenit pentru descarcerarea victimei, am decupat plafonul autoturismului şi l-am scos pe şofer, care era mort”, a spus Alexandru Ciubuc.