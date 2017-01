Tragedie rutieră

Un bărbat în vârstă de 62 de ani şi-a pierdut viaţa, marţi seară, într-un tragic accident rutier care a avut loc, în jurul orelor 18.00, pe raza localităţii constănţene Poarta Albă. Potrivit anchetatorilor, Nicolae Mihon, aflat la volanul unei autoutilitare marca Volkswagen, cu numărul de înmatriculare CT 80 CTY, se deplasa pe strada Pasajului din Poarta Albă. Ajuns la intersecţia cu Drumul Naţional 22C, spun anchetatorii, şoferul nu a acordat prioritate şi a intrat în coliziune cu un autoturism marca Audi, înmatriculat CT 23 ZYX, condus regulamentar de Gheorghe Simpliceanu, în vârstă de 61 de ani, socrul primarului comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. În urma impactului, Nicolae Mihon, care nu purta centura de siguranţă, a fost proiectat prin geamul lateral al autoutilitarei, s-a izbit cu capul de capota Audi-ului şi s-a prăbuşit sub roţile maşinii. Rănile suferite de bărbat au fost atât de grave încât medicii care au sosit la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. A doua victimă a coliziunii, Gheorghe Simpliceanu, a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. „Socrul meu se simte bine în acest moment. Are mai multe răni, în zona capului, în zona pieptului, la picior, dar se află acum în afara oricărui pericol. Rămâne în continuare internat în spital, sub supravegherea medicilor”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. Localnicii spun că Nicolae Mihon se pregătea pentru pomana fiului său, care a murit la vârsta de 28 de ani, într-un accident de muncă. Se pare că acesta mergea la cimitir, pentru a aprinde o lumânare la mormântul copilului său.