Tragedie rutieră

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Feteşti, şi-a pierdut viaţa ieri după-amiază, într-un tragic accident rutier petrecut în apropierea localităţii constănţene Făclia. Potrivit anchetatorilor, Adrian G., de 45 de ani, a condus un autoturism marca Dacia Solenza, cu numărul de înmatriculare IL 03 SNN, pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă), dinspre Cernavodă către Medgidia. La un moment dat, ajuns în apropierea localităţii Făclia, spun poliţiştii de la Rutieră, şoferul a pierdut controlul maşinii, care, în secundele următoare, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune frontală cu o autocisternă marca Volvo, înmatriculată PH 26 CDR, care transporta combustibil pentru avioane. „Nu ştiu ce s-a întâmplat cu el, dacă i s-a făcut rău sau dacă a adormit la volan. A ajuns pur şi simplu în faţa mea. Nu am avut ce să fac pentru a evita impactul. Am tras de volan spre dreapta, dar a venit direct în mine. Cisterna nu a fost avariată, dar dacă mă răsturnam cine ştie ce se putea întâmpla”, a declarat Mihai I., de 47 de ani, şoferul Volvo-ului. „Eu eram în spatele cisternei şi am văzut momentul în care Dacia a intrat pe contrasens. Şoferul Daciei nu a încercat să depăşească o maşină sau ceva de genul ăsta, era singur pe şosea”, a povestit un martor. În urma teribilului impact, şoferul Daciei a murit pe loc.

TRAFIC BLOCAT În scurt timp, în zonă au sosit pompierii militari, echipajele SMURD, poliţiştii de la Rutieră şi jandarmii. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa şoferului Daciei. Pentru scoaterea trupului neînsufleţit din maşina distrusă a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare, misiunea sfârşindu-se după aproximativ o oră. Pompierii militari au luat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe şoferul autocisternei cu aparatul Drager şi au constatat că bărbatul nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Cadavrul şoferului Daciei a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. Poliţiştii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc tragedia rutieră. După producerea accidentului, traficul rutier în zonă a fost oprit timp de mai bine de o oră şi jumătate.