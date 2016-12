Tragedie rutieră

O bătrână de 87 de ani, din Constanţa, şi-a pierdut viaţa joi după-amiază, într-un tragic accident rutier petrecut pe bulevardul Aurel Vlaicu, din municipiul Constanţa, în jurul orelor 17.00. Poliţiştii de la Rutieră spun că Marian P. a condus un autoturism marca Daewoo Matiz, cu numărul de înmatriculare CT 22 CUB, pe bulevardul Aurel Vlaicu, în banda nr. 1, dinspre strada Ştefăniţă Vodă către bulevardul Tomis. Ajuns în dreptul oborului, spun anchetatorii, acesta a acroşat-o pe Cornelia B., de 87 de ani, din Constanţa, care a încercat să traverseze şoseaua prin loc nepermis, din stânga conducătorului auto. “A trecut printre maşini şi am văzut-o când era în faţa autoturismului. Nu s-a uitat nici în stânga, nici în dreapta, avea umbrela deschisă şi mergea cu capul în jos. Am frânat, dar nu am reuşit să o evit”, a declarat imediat după accident şoferul Matiz-ului. Din nefericire, medicii care au sosit la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva octogenarei viaţa. Poliţiştii l-au testat pe şofer cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul rutier.