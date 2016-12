Tragere la sorţi cu noroc pentru CS Tomis

Debut la îndemână pentru formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa în sezonul 2010-2011 din Cupa Cupelor. Conform tragerii la sorţi desfăşurate, ieri, la Viena, echipa pregătită de Ion Crăciun se va duela în al treilea tur al întrecerii cu învingătoarea din partida Madeira Andebol SAD (Portugalia) - SPE Strovolos (Cipru), din al doilea tur, CS Tomis evitând astfel adversare mult mai dificile, precum HK Gabor Banovce (Slovacia), Uskudar Belediyesi SK (Turcia) sau MKS Zaglebie Lubin (Polonia). „Am jucat cu ambele echipe atunci când am evoluat pentru Rulmentul Braşov. Indiferent de cine se va califica, cred că va fi o adversară la îndemână pentru noi. Suntem încrezătoare că putem ajunge în cel de-al patrulea tur. Este bine că nu am căzut cu echipa din Turcia, Uskudar, sau cu alte echipe puternice din cealaltă urnă”, a declarat căpitanul Tomisului, Aneta Barcan. „Nu cred că vom avea mari probleme în primul meci al nostru din Cupa Cupelor. Cu ambele echipe am mai jucat, dar aşa cum Tomis s-a schimbat în ultimii ani cred că şi cele două echipe şi-au mai pus la punct componenţa lotului şi jocul. Totuşi, este bine că nu avem un adversar foarte puternic. Sperăm să ajungem cât mai departe în această competiţie, chiar dacă acum suntem cu pregătirea la început. Aşteptăm să punem şi mâna pe minge şi să vedem cât de puternice vom fi în acest sezon”, a declarat şi Alina Şorodoc. Meciurile turului 3 sunt programate pe 13/14 noiembrie (turul), respectiv 20/21 noiembrie (retur). Primul tur nu se dispută, iar Tomis îşi va afla adversara după disputarea celui de-al doilea tur, programat pe 16/17 octombrie (turul), respectiv 23/24 octombrie (returul). În ceea ce priveşte pregătirea din această perioadă, formaţia constănţeană rămâne la ţărmul mării până la sfârşitul săptămânii, urmând ca duminică să se deplaseze la Buşteni pentru un cantonament montan de două săptămâni. Altfel, Tomisul şi-a întărit la începutul acestei săptămâni banca tehnică, Florin Cazan urmând să ocupe postul de antrenor secund la echipa constănţeană.

Alte două formaţii româneşti de handbal feminin, HC Zalău şi Dunărea Brăila, şi-au aflat, ieri, adversarele din al doilea tur al Cupei EHF. Ambele echipe vor evolua în turul secund în faţa unor adversare accesibile, Dunărea Brăila urmând să întâlnească pe Femina Vise (Belgia), iar HC Zalău pe HB Dudelange (Luxembrug).