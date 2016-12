Trai pe banii statului la CFR? Din nou?

09:44:50 / 27 Martie 2015

Bataie de joc la adresa pensionarilor CFR

Inmanarea permiselor CFR pensionarilor se face intr-un dispret si o bataie de joc nemaiintalnite in societatea civilizata.Nopti dormite la ghiseul din gara liste ca pe vremea comunismului ore intregi de asteptare refuzuri ca nu se lucreaza decat 25 pe zi etc. Sunt mii de pensionari care au acest drept ,cate 25 pe zi cati ani va trebuii sa asteptam?Conducerea regionalei cunoaste aceasta situatie ?De ce i-si bate joc de noi?Sunt pensionari care fac tratamente grele in alte orase .Si bineinteles aspectul cu spaga si cunostinte este la ordinea zilei ,jumatate stau ca fraierii la ghiseu jumatate cu spaga doar suntem in Romania.Rusineeee!!!