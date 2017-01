Traian Băsescu, această Izaura Anghel fără „cravată”...

09:38:27 / 21 Iulie 2014

mai sant 4 luni

Iata ca si marele autostiitor care le stie pe toate mai are de invatat, si de la cine , de la tiganii interlopi cu care juca geamparale de i s-au rupt salele si s-a dus tocmai la Viena sa i le sudeze, deh el e cel mai mare patriot. Iaca ca a invatat si el sa filmeze , brava Izaura, acum o sa urmeze partea a 2 a, seriale cu filmari marca base. I-al Doamne dupa capul nostru dar si pe lipitorile astea basiste, au furat, au mintit, au stat 10 ani de zile in cele mai inalte functii publice, au dispus de lege cum au vrut, acum ar trebui si el sa raspunda in fata legii impartiale , nu asta basista imputita si partinitoare, dar si lipitorile parazite care au supt zeci de miliarde de euro in 10 ani, cum se justifica 80 de miliarde, cu parcuri udriste in sate, cu patinoare si stadioane la sate.